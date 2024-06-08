Украина атаковала российский военный аэродром

Олег Кравцов.  
08.06.2024 11:43
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1287
 
Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украинские дроны продолжают достигать глубокого российского тыла. Так, сегодня утром была предпринята атака на Северную Осетию.

Об этом сообщило Минобороны Российской Федерации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Около 08.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.  Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Северная Осетия–Алания», – проинформировало российское оборонное ведомство.

Глава республики Сергей Меняйло уточнил, что сбито было три беспилотника.

«По предварительной информации БПЛА прилетели с украинской стороны. Их целью был военный аэродром. Жертв и разрушений нет», – отметил он.

Впрочем, чуть позже он уточнил, что «зафиксированы незначительные разрушения и возгорания», но при этом никто не пострадал.

В Моздокском районе для безопасности местного населения отменили все массовые мероприятия.

Напомним, что в Моздоке находится военный аэродром.

Обломки сбитых беспилотников.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июнь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть