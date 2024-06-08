Украина атаковала российский военный аэродром

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Украинские дроны продолжают достигать глубокого российского тыла. Так, сегодня утром была предпринята атака на Северную Осетию.

Об этом сообщило Минобороны Российской Федерации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Около 08.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Северная Осетия–Алания», – проинформировало российское оборонное ведомство.

Глава республики Сергей Меняйло уточнил, что сбито было три беспилотника.

«По предварительной информации БПЛА прилетели с украинской стороны. Их целью был военный аэродром. Жертв и разрушений нет», – отметил он.

Впрочем, чуть позже он уточнил, что «зафиксированы незначительные разрушения и возгорания», но при этом никто не пострадал.

В Моздокском районе для безопасности местного населения отменили все массовые мероприятия.

Напомним, что в Моздоке находится военный аэродром.

Обломки сбитых беспилотников.