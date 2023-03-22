Украина атаковала Севастополь

Анатолий Лапин.  
22.03.2023 09:18
  (Мск) , Севастополь
Просмотров: 841
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, Севастополь, Сюжет дня, Украина


Украина в очередной раз предприняла попытку атаки на Севастополь.

Для этого ВСУ применили морские дроны, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина в очередной раз предприняла попытку атаки на Севастополь. Для этого ВСУ применили морские...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


Жители города-героя проснулись сегодня от сильных взрывов около 5:30 утра, от которых в домах задрожали стекла.

Правительство Севастополя закрыло рейд в бухтах и запретило движение катеров.

«Ранним утром наш флот отбил атаку надводных беспилотников. В общей сложности к этому часу уничтожено три объекта. Они пытались проникнуть в бухту, наши моряки по ним вели огонь из стрелкового оружия. Также отработало ПВО по воздушной цели. Военные корабли не пострадали.

От взрывов уничтоженных вражеских морских беспилотников в зданиях на Ленина 2, в доме Москвы повыбивало стекла. Люди не пострадали. Наши военные уверенно и спокойно отразили атаку вражеских беспилотников на Севастополь», – сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Март 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть