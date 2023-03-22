Украина атаковала Севастополь

Украина в очередной раз предприняла попытку атаки на Севастополь.

Для этого ВСУ применили морские дроны, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Жители города-героя проснулись сегодня от сильных взрывов около 5:30 утра, от которых в домах задрожали стекла.

Правительство Севастополя закрыло рейд в бухтах и запретило движение катеров.

«Ранним утром наш флот отбил атаку надводных беспилотников. В общей сложности к этому часу уничтожено три объекта. Они пытались проникнуть в бухту, наши моряки по ним вели огонь из стрелкового оружия. Также отработало ПВО по воздушной цели. Военные корабли не пострадали.

От взрывов уничтоженных вражеских морских беспилотников в зданиях на Ленина 2, в доме Москвы повыбивало стекла. Люди не пострадали. Наши военные уверенно и спокойно отразили атаку вражеских беспилотников на Севастополь», – сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.