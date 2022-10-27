Украина атаковала одну из двух ТЭС, обеспечивающих Крым электричеством

27.10.2022  08:45 (Мск), Севастополь
Максим Карпенко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, Севастополь, Сюжет дня, Украина
Новости Украины

Украина сегодня ночью атаковала Балаклавскую ТЭС под Севастополем. Это одна из двух крупных электростанций, построенных Россией в Крыму после устроенного Украиной блэкаута – она обеспечивает энергетическую независимость полуострова.

Как в своем блоге сообщил губернатор региона Михаил Развожаев, беспилотник был сбит с курса и не нанес существенных повреждений.

Украина сегодня ночью атаковала Балаклавскую ТЭС под Севастополем. Это одна из двух крупных электростанций,...

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«Загорелся один из трансформаторов, который находился на профилактике и не работал. К моменту прибытия МЧС на станцию открытого горения уже не было. Работники ТЭС оперативно справились с возгоранием.

Трансформатор поврежден минимально. Пострадавших нет. На электроснабжение Севастополя и полуострова данный инцидент никак не влияет. Угрозы электроснабжению нет. Электричество есть везде.

Подчеркну, что благодаря предпринятым заранее мерам по безопасности станции – удалось избежать большого ущерба. Средства радиолокационной защиты по сути «сбили» беспилотник со своей траектории и он не достиг своей цели», – написал Развожаев.

Напомним, с 19 октября по указу президента в Крыму и Севастополе ввели средний уровень реагирования. Прежде всего, этот режим предусматривает усиленные меры охраны и безопасности на объектах критической инфраструктуры транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики. В Центральном аппарате МВД ввели должности специалистов по робототехнике и БПЛА.

В тот же день в Севастополе сбили украинский беспилотник при попытке атаки на аэродром Бельбек. ВСУ вновь пытались применить китайские коммерческие БЛА Skyeye 4450, которые они неоднократно использовали для ударов по крымской инфраструктуре летом.

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