Украина, Белоруссия, Казахстан: Как остановить антирусские силы?

27.08.2021 16:09 (Мск), Москва, Алексей Топоров

Новости Украины

Антироссийская самостийность привела Украину к уровню развития африканских стран. Однако печальный опыт Киева повторяют Белоруссия и Казахстан, официально числящиеся союзникам РФ.

Об этом и о многом другом «ПолитНавигатору» рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

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«ПолитНавигатор»: Недавно Украина в очередной раз отметила День Незалежности. На ваш взгляд, каков итог 30-летней самостийности?

Богдан Безпалько: Итогом тридцатилетнего опыта незалежности является четкое понимание, что нет более смертоносного понятия и смертоносной идеи для этих территорий, чем идея незалежности.

За все время своего существования независимая Украина не смогла достичь уровня ВВП Украины 1991 года. В принципе, если считать количество погибших предприятий, количество упавшего ВВП, то Украину смело можно сравнивать со странами Африки, которые долгие десятилетия находятся в состоянии гражданской войны, да и то, не со всеми странами.

Поэтому, если говорить коротко, то праздновать на Украине нечего, и, по большому счету, мы видели бенефис Зеленского, который обеспечивает себе предвыборный пиар, не более того. На который он потратил пять с лишним миллиардов гривен из государственной казны.

Аккурат перед этим сомнительным праздником вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис дал четко понять, что вступление в ЕС Украине не светит, во всяком случае, в ближайшие годы. На ваш взгляд, украинские элиты после такого способны рефлексировать на тему, что ведут страну куда-то не туда, или же они ради власти готовы цепляться за майданный миф до последнего?

На Украине отсутствует элита как таковая. Там есть люди, которые волей судьбы оказались наверху. Но, по большому счету, это такие же люди, как и украинские коллаборационисты времен Великой Отечественной войны. Вы думаете, они не понимали суть гитлеровского государства? Прекрасно понимали. И понимали, что уготовано жителям этих территорий в украинском государстве. Все их мечты о воссоздании Украины разбились еще 30 июня 1941 года, когда после речи Ярослава Стецько (о провозглашении Украинского государства – ред.) всем этим националистам (немцы – ред.) дали понять, что ни о какой украинской державе, даже формальной, мечтать нельзя.

Нынешние представители властных структур также все прекрасно понимают. Но они рассчитывают на то, что вовремя успеют уехать – убежать. Что они смогут растянуть нынешние состояние на долгие годы, потому что это выгодно внешним противникам Российской Федерации. Они будут торговать войной, они будут попрошайничать, они будут надеяться на то, что Россия сама по себе не будет проводить никакой агрессивной политики на Украине: отторгать от нее территории, вести боевые действия и так далее. Они уже это поняли. За семь лет «войны с Россией» они прекрасно понимают, что Россия на эту войну не явилась и не явится. России это не нужно. А раз так, то соответственно войной с собственным народом на Донбассе можно торговать еще долго.

Это не элита, это коллаборационисты, которые волей судьбы оказались во главе этих территорий, каких-то структур. Но, в конце концов, у ОУН тоже были структуры – военные, политические, которые даже участвовали в разрешении каких-то религиозных вопросов, например, убили митрополита Алексия Громадского, так вот и у этих тоже есть возможности каким-то образом влиять на эти территории. Но не более того, что им предоставлено, у них нет субъектности, нет самостоятельности, они не могут решать вопросы, которые действительно связаны с безопасностью государства.

Обратил внимание, что к тридцатилетию незалежности известные комики Данилец и Моисеенко записали песню «Какая боль, какая боль, мы опять проиграли шесть ноль» (по числу президентов Украины). Также накануне празднества было снято резонансное видео, где молодой человек назвал готовящийся военный парад гей-парадом, и был избит за это «атошником»….Отражают ли подобные инциденты общий настрой украинского населения?

Ну, если говорить про Данильца и Моисеенко, то они всегда скептически относились к идее независимости, я еще помню их выступление начала 90-х годов, которое вызвало возмущение у национально-свидомых граждан, которым не понравился перфоманс, где артисты изображали украинца и россиянина, которые поначалу долго спорили, а потом дружно относили пограничные столбы на свалку, снова объединяясь в одно государство.

Дело в том, что украинская социология показывает разные результаты в зависимости от заказчика, и независимая социология на Украине встречается, но довольно редко.

Но даже сейчас по отдельным опросам видно, что более половины граждан Украины, если проводить референдум о независимости сейчас, не поддержали бы идею независимости.

Три четверти граждан Украины считают, что Зеленский находится под внешним управлением. Большая часть граждан Украины, согласно всем опросам, считают, что Украина идет не туда.

Еще несколько лет назад три четверти граждан либо собирались сами, либо относились позитивно или скорее позитивно к тому, чтобы они сами, либо их родственники поехали работать на территорию России. Это страшно возмущало различных «национально-сознательных» журналистов и патриотов, потому что как же можно ехать работать в «страну-агрессор»?

На самом деле, у большинства граждан Украины наблюдается политическая апатия, они понимают, что ничего не могут изменить. Каким путем? Вооруженным восстанием? Но это путь Донбасса, либо очень тяжелый, либо бесперспективный. Можно, конечно, попытаться пойти по пути Крыма, но пока что это удалось только Крыму.

Опять же, чтобы пойти по крымскому пути, должно быть какое-то встречное движение….

Конечно, со стороны России. Политическими же инструментами бороться невозможно: нет партий – они либо запрещены, как Коммунистическая партия Украины, которая фактически выведена из политического процесса, там идут какие-то суды, при том что (ее лидер – ред.) Симоненко полностью зависим от власти, на него есть компромат, он полностью на крючке.

ОПЗЖ тоже не оказывает влияния на политическую жизнь на Украине. Все каналы, хоть сколько-то оппозиционные, как тот же 112-ый, возникший на волне предмайданного энтузиазма, запрещены – Киевская Русь, News One, Zik, сейчас пытаются запретить телеканал «Наш». Решением СНБО заблокирован портал Страна.ua, и идет борьба с любым мнением, которое хоть как-то отличается (от официального – ред.).

К сожалению, пока украинский режим будет выгоден странам Запада в любой форме, ему будет прощаться все: и то, что сожгли русских в Одессе, и антисемитизм, и нападение на собственного олимпийского чемпиона Жана Беленюка только потому, что он чернокожий. И за все остальное, что на Западе является не просто нерукопожатным, а абсолютно неприемлемым. Но Украине все это прощают, поскольку она представляет из себя своего рода политический инструмент. Украинским националистам предоставили возможность делать на Украине абсолютно все, что они хотят: убивать людей, формировать гуманитарную политику, украинизировать и одновременно дискриминировать население, лишать его гражданских прав, и тому подобное.

Как расценивать заявление командующего вооруженными силами Украины Валерия Залужного о необходимости готовиться к наступательным действиям в Донбассе? Как к очередному фарсу или же в недрах украинского командования и украинских элит какой-то план X все-таки зреет?

Нет у них никакого плана X, я думаю, что это просто очередное громкое заявление. Конечно же, если Россию каким-то чудесным образом полностью исключат из политического и геополитического процесса, то тогда да, они могут попытаться пойти на Донбасс. Но в открытую соперничать с Россией они не могут, несмотря на то, что постоянно твердят о семилетней войне со страной-агрессором. Они готовы напасть только на заведомо более слабого противника. Условно говоря, вдесятером против одного – это можно. А один на одни выходить на ринг они не будут, они к этому не готовы.

Это все напоминает анекдот: «Почему вы убиваете людей в Донбассе? А потому что там российские войска. А поему вы тогда не идите воевать в Крым? А потому что там действительно российские войска». Вот в этом, собственно, все отражение украинской военной политики.

Вот интересно – украинский опыт чему-то научил соседнюю Белоруссию, которая вплоть до беломайдана заигрывала с местными националистами и плодила русофобию? Как по мне, так если судить по небезызвестному Протасевичу, который, несмотря на участие в карательной операции против Донбасса не только не сидит, но и запускает новый информационный проект, то нет.

Белорусский режим прошел достаточно длительную эволюцию, от 1994 до 2020 года, и за это время он стал таким же националистическим, как и режим на Украине. Просто этот режим пытается выжать максимум экономических выгод из тех интеграционных экономических процессов, которые были запущены в свое время с Российской Федерацией.

При этом Лукашенко такой же националист, как и Протасевич. Разница лишь в степени радикализма. Так Лукашенко считает, что национализм должен быть под красно-зеленым флагом, а Протасевич – что под бело-червоно-белым. Точнее последний раньше так считал, теперь мальчик покаялся и стал работать на более сильного хозяина – Лукашенко, снова вернулся в журналистику, живет где-то на пригородной вилле. Поэтому я абсолютно не верю, как лукашенковским пропагандистам, так и ему самому.

Нам с Белоруссией нужна реальная интеграция: политическая, экономическая, но Лукашенко все это тормозит, поскольку видит в этом угрозу своей личной власти. Фактически он квазимонарх в своей республике и делает все, что хочет, без преувеличения. Он может и убить человека, если ему это будет нужно.

Когда ссылаются на отсутствие документов, я все время вспоминаю слова Пол Пота, которого обвиняли в геноциде, на что он спокойно ответил: «Товарищ, покажи мне хоть один документ, где написано, что я приказывал это сделать?». Да, документов нет, но как-то мы не сомневаемся в вине Пол Пота. Так и я не сомневаюсь, что во время протестов люди гибли, в том числе и потому, что не проявляли свою лояльность лично к Лукашенко.

Я совсем не сторонник Б-Ч-Б-оппозиции, наоборот, я в ней вижу достаточно большую угрозу резкого обрушения связей между Белоруссией и Россией. Большая часть белорусского населения находится в состоянии политической апатии и не принимает участия в политике, но поддерживает интеграцию с Россией при сохранении атрибутов независимости и суверенитета. А многим и эти атрибуты не нужны. Но они, повторюсь, не участвуют в политике и не выходят на улицы, потому что не видят в этом абсолютно никакого смысла.

БЧБ-оппозиция – это русофобская часть белорусского общества, которая составляет несколько процентов, и является очень небольшой группой, но сплоченной, активной и пользующейся поддержкой Запада и при этом, соответственно, весьма крикливой. Которую Лукашенко всегда вытаскивал, когда это ему было выгодно.

Давайте вспомним декабрь 2019 года, когда вроде бы договорились с Россией о подписании дорожных карт. Тогда примерно полторы тысячи человек вышли на демонстрацию с оскорбляющими Россию, российский народ, российского президента лозунгами, с цитатами коллаборационистов времен Великой Отечественной, и никто их в автозаки тогда не бросал и не избивал, никто не стрелял в них светошумовыми гранатами. Наоборот, полиция тогда их фактически охраняла, а в автозаки бросали тех, кто пытался выразить протест против этого шествия. Но это был хороший повод для Лукашенко сказать переговорщикам со стороны России, дескать, я-то готов дорожные карты подписать, но народ, видите, не хочет.

Поэтому, подчеркну, я не сторонник БЧБ-идеологии, я сторонник общерусского единства, того, что Россия, Украина и Белоруссия должны быть в одном государстве, к этому нас обязывает историческое, языковое, культурное и этническое единство. Но я также не сторонник Лукашенко, поскольку я вижу в нем другой извод БЧБ-идеологии, где Лукашенко является «отцом-руководителем» Белоруссии, которая все больше и больше отдаляется от России.

Любопытно, но повсюду на независимых окраинах бывшей империи наблюдаются схожие процессы: бывшая коммунистическая партноменклатура перекрашивается в националистов, и за экономические преференции от РФ на словах изображает из себя партнеров Москвы, на деле занимаясь гонениями в отношении всего русского: от истории, языка, топонимов до просто атак на русских людей. Вот и Казахстан не избежал подобной участи.

Я убежден, что это политика, которую, собственно говоря, поддерживает власть Казахстана. Об этом свидетельствует тот факт, что того же Куата Ахметова, который организовал так называемые «языковые патрули» (не он один, конечно) приглашали участвовать в различного рода конференциях, которые были организованы, в том числе, и государственными структурами. Более того, это Ахметов воспринял ту идеологию, которую презентовали на тех конференциях, как руководство к действию, о чем он как-то обиженным тоном говорил в своем блоге, дескать, за что же вы меня привлекаете к ответственности по 174 статье (УК РК «Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни» – ред.) и присудили мне штраф в 145 тысяч тенге – это 25 тысяч российских рублей, если я просто пытался реализовать ваши указания на практике?

Другой блогер, который занимался примерно тем же, сказал, что ему откровенно дали понять, что в России – выборы, потому хоть бы на время выборов прекрати этим заниматься, закрой свой ютуб-канал и так далее…. Я убежден, что все это – политика, которую Казахстан проводит сознательно, что наглядно демонстрирует диссонанс между приговором Ермеку Тайчибекову и тем, как наказали этого Куата Ахметова. Против последнего возбудили уголовное дело и приговорили к штрафу, который он намерен оплатить за счет собственных подписчиков, тех же самых казахских националистов, а Тайчибекову дали семь лет строгого режима.

И меня здесь больше беспокоит даже не позиция казахстанского руководства, которое поставило своей целью создать этнически гомогенный Казахстан, в котором не будет места никому, кроме казахов, но у меня вопрос, собственно, к нашим российским структурам – ну, хорошо, я понимаю, что мы союзники по ряду интеграционных проектов на постсоветском пространстве, но почему вы не можете хотя бы заявить о том, что хорошо бы Ермека Тайчибекова освободить, смягчить ему наказание, мы были бы признательны за это, может быть дать ему возможность выехать на территорию России или что-то еще? Этот человек – он искренний симпатизант России, и интеграции между нашими государствами.

Скажите, а как будут чувствовать себя все остальные симпатизанты России во всех постсоветских государствах? Поле процесса, который состоялся в Белоруссии в отношении русских публицистов Алимкина, Павловца и Шиптенко? После процесса в Казахстане над Ермеком Тайчибековым? Ну, хотя бы формально вступитесь за него! Неужели Россия абсолютно не ценит тех, кто стремится к ней? Кто хочет, чтобы постсоветское пространство было пророссийским. Почему нет? Все эти люди сейчас стоят перед выбором, а зачем я, собственно, этим занимаюсь? Может быть мне выгоднее тогда примкнуть к другой идеологии? Ермек Тайчиеков – он этнический казах. И как себя будут чувствовать себя другие казахи, которые также испытывали симпатии к России, но при этом видят, что произошло с Тайчиековым? А как быть русским, которые сейчас находятся в Казахстане? Знаете, там же даже есть феномен так называемых «белых казахов» – это русские, которые ассимилируются. Это поразительно, но люди принимают ислам, и начинают даже перенимать культурные особенности казахов, степного народа, будучи представителями совершенно другой культуры.