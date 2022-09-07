Украина – Белоруссия. Кто на кого нападёт

Новости Украины

С 8 по 14 сентября в Белоруссии должны пройти очередные командно-штабные военные учения. Дело это для современной РБ сейчас обыденное. Времена сейчас неспокойные и за последние полгода сложно вспомнить день, когда какие-либо учения в белорусских силовых структурах не проводились.

Однако в этот раз украинских обывателей уже неделю пугают не иначе, как угрозой вторжения со стороны Белоруссии при поддержке ВС РФ и ОДКБ и попыткой захвата Волынской, Ровенской и Житомирской областей.

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Первым этот вброс запустил в информационное пространство Щеневмерлой заместитель начальника главного оперативного управления генерального штаба ВСУ Алексей Громов. Сам он, будучи, как-никак, военным профессионалом, назвал вероятность такого вторжения низкой, но слово было сказано, а дальше уже подключились всевозможные эксперты и пропагандисты, которые довели градус истерии до требуемых величин.

На это заявление украинских военных не замедлили с ответом в Минобороны Белоруссии. Помощник министра по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко в своем твиттере назвал заявление украинского Генштаба провокационным, а информацию о составе участников недостоверной.

Конечно, у военных свои тайны, и о предстоящей операции подобного рода никто заранее объявлять не будет (кроме украинцев под Херсоном, конечно). Однако опровергнуть заявления украинских военных можно, не опираясь на их секретные документы. Достаточно размещенных в открытом доступе данных и простой логики.

Для начала, обратимся к украинской разведке. Точнее, к белорусской агентуре, исправно поставляющей для нее данные через специальный телеграм-канал. Канал этот признан в Белоруссии экстремистским, и ссылаться на него я, во избежание неприятностей, не буду. Однако он имеет более полумиллиона подписчиков и множество сочувствующих, которые исправно, несмотря на риск, поставляют туда данные о всех замеченных ими передвижениях как российских, так и белорусских войск. В общем, если бы что-то масштабное происходило, там бы уже давно били тревогу.

Так вот, информация о перемещениях в сторону Брестской области на этом ресурсе действительно имеется. Но масштабы далеко не те, чтобы начинать этими силами операцию по захвату трех областей у превосходящего по силам противника. Максимум, речь идет о десятках единиц техники. Которая, между прочим, ездит и в обратном направлении, на север и восток.

В посте от 5 августа этот канал и вовсе прямым текстом написал, что учебные мероприятия ВС РБ носят преимущественно плановый характер и не позволяют говорить о подготовке к какой-либо операции против Украины. На этом можно, в принципе, ставить точку. Информация, озвученная украинским Генштабом, прямо опровергается информацией, которую получает украинская же разведка.

Давайте теперь обратимся к логике. Вторжения белорусских военных на украинскую территорию ожидать не стоит. Ни прямо сейчас, ни в ближайшее время. Если, конечно, украинская сторона сама не спровоцирует конфликт. Этот возможный сценарий и будет отрабатываться на учениях. Маневренная оборона с дальнейшим переходом в контрнаступление и освобождением территорий, временно захваченных противником, – такова их тематика. Вопреки утверждениям украинских военных, они носят оборонительный характер.

Лукашенко не хочет воевать. И не потому, что он, как утверждает один из украинских экспертов, боится того, что, перейдя украинскую границу, белорусская армия массово перейдет на сторону противника и у белорусского президента останется несколько тысяч человек, после чего его просто скинут.

Не отрицаю, проблемы с боевым духом быть могут. Армия – это срез общества, и среди военных тоже есть те, кто в 2020 году сочувствовал протестам. Но после того, как лидеры протестов открыто высказались за силовой вариант смены власти в Белоруссии, таких сочувствующих сильно поубавилось. Это диванный комментатор может с пеной у рта требовать крови, но военный человек этого требовать не будет. И тем более – он не захочет переходить на другую сторону и стрелять в своих сослуживцев.

Бояться нужно не этого. Просто белорусская армия – это армия небольшой, никогда ни с кем не воевавшей страны с относительно небольшим военным бюджетом. Без поддержки России она вряд ли выдержит натиск отмобилизованной, накачанной иностранным оружием армии Украины. А вот получить где-нибудь под Мозырем танки ВСУ и головорезов из «Полка имени Калиновского» в роли карательных айнзацгрупп Лукашенко действительно опасается. И ближайшие учения, очевидно, призваны продемонстрировать, что опасения напрасны, и такая помощь будет предоставлена.