Украина беспомощна, Путина не победить – киевский политолог

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Президент Украины Владимир Зеленский и его команда будут продолжать самоубийственную войну для того, чтобы как можно дольше просидеть при власти.

Об этом в эфире своего интернет-канала заявил бывший советник президента Украины Леонида Кучмы, экономист и политолог Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«Болваны, недоумки при власти на Украине, вы не можете победить. Вы захватили командные высоты, и не хотите их покинуть как прописано в Конституции. Вам понравилось, и вы, чтобы сохраниться в креслах на Банковой, вы хотите, чтобы и дальше Путин убивал украинцев», – сказал политолог.

«Вы ж не можете выиграть войну, это видно каждый день. Нынешняя власть в нынешних условиях победить Путина не может, 2023 год это показал. И последние дни 2023 и первые дни 2024 года показывают, что Украина беспомощна», – добавил Соскин.