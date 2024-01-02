Украина беспомощна, Путина не победить – киевский политолог

Вадим Москаленко.  
02.01.2024 20:02
  (Мск) , Киев
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Дзен, Колониальная демократия, Украина


Президент Украины Владимир Зеленский и его команда будут продолжать самоубийственную войну для того, чтобы как можно дольше просидеть при власти.

Об этом в эфире своего интернет-канала заявил бывший советник президента Украины Леонида Кучмы, экономист и политолог Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Украины Владимир Зеленский и его команда будут продолжать самоубийственную войну для того, чтобы...

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«Болваны, недоумки при власти на Украине, вы не можете победить. Вы захватили командные высоты, и не хотите их покинуть как прописано в Конституции. Вам понравилось, и вы, чтобы сохраниться в креслах на Банковой, вы хотите, чтобы и дальше Путин убивал украинцев», – сказал политолог.

«Вы ж не можете выиграть войну, это видно каждый день. Нынешняя власть в нынешних условиях победить Путина не может, 2023 год это показал. И последние дни 2023 и первые дни 2024 года показывают, что Украина беспомощна», – добавил Соскин.

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