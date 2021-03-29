Украина беспрецедентно высокими темпами теряет человеческий потенциал

29.03.2021, Киев, Игорь Петров

Численность населения Украины стремительно сокращается из-за трудовой миграции и демографического кризиса, при этом в стране уже 20 лет не проводилась перепись населения.

Об этом в эфире канала UKRLIFE.TV заявил экс-премьер министр Украины Анатолий Кинах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня Украина беспрецедентно высокими темпами теряет свой человеческий потенциал, свой человеческий капитал. Это связано, в первую очередь, с беспрецедентно высокими темпами трудовой миграции и с очень сложной демографической ситуацией. С начала карантина от 7 до 9 миллионов украинцев искали средства существования за рубежом.

Только в Польше их было порядка 2 миллионов, при этом около 500 тысяч платило все налоги включая отчисления в Пенсионный фонд – в бюджет Польши. То есть эти люди уже по сути приняли для себя решение не возвращаться в Украину.

Украина, нарушая основополагающие стандарты ООН, уже более 20 лет не проводит переписи населения. Последняя была в 2001 году. По стандартам ООН она должна проводиться не реже, чем раз в 10 лет. Мы в очередной раз перенесли перепись на 2023 год. Это крайне опасно. Перепись – это возможность иметь срез – что происходит с населением. Мы не знаем настоящей цифры нашей фактической численности», – сказал Кинах.