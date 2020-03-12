Украина бессильна перед пандемией коронавируса – медик

12.03.2020, Киев, Игорь Петров

Украинские инфекционные больницы не оборудованы в соответствии с современными международными стандартами, а научно-производственный потенциал страны уже не способен обеспечить производство необходимых в случае эпидемии средств и препаратов.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил глава Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко, передает корреспондент «Политнавигатора».

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«В Украине нет ни одной палаты, которая бы соответствовала международному стандарту BSL3. У нас есть в инфекционных больницах полубоксы и боксы, которые соответствуют BSL2.

Нет ни одной палаты, в которой бы были шлюзы и стояло оборудование, которое создает отрицательное давление. Нет боксов с автономной системой канализации и обеззараживания, с автономной системой вентиляции.

Такая же ситуация – с нашим научно-производственным потенциалом. У нас был крупнейший советский НИИ – Институт микробиологии, вакцин и сывороток в Харькове. Он работал на весь СССР, там успешно производились вакцины и сыворотки.

У нас нет возможностей восстановить производство в короткое время тех же тест-систем. Кое-что мы можем сделать, но этого недостаточно. США проводят одни миллион тестов в день», – рассказал медик.