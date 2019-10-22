Украина бьет мировые рекорды по нищете

22.10.2019, Москва, Владимир Гладков

По данным Всемирного Банка, Украина оказалась единственной страной мира, у которой за 25 лет показатель ВВП сократился.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Это данные Всемирного банка, сравнение ВВП 1990 и на начало 2016 года, рост в процентах. Единственная страна мира, у которой на 2016 год ВВП был ниже, чем в 1990 году, была Украина. А есть ещё методика пересчёта на нынешние цены в сравнении с курсом валют, того же Всемирного банка. На постсоветском пространстве Украина единственная, у кого это меньше, в сравнении с 1990 годом», – сказал Корнилов.

Напомним. накануне директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко рассказывал, как инициативы Зе-правительства ведут к страшному социальному перекосу на Украине, загоняя работников в нищету и обогащая тех, кто стоит на страже государственной системы.