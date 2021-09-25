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25.09.2021 22:02 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина
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Украина бьет тревогу: Российские войска не ушли из Белоруссии

Новости Украины

Российская армия, несмотря на официальное закрытие учений «Запад-2021», продолжает держать войска вдоль границы с Украиной на территории Белоруссии.

Об этом в эфире «Радио свобода» заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Возвращаемся к «Запад-2021» – несмотря на то, что 16 сентября по телевизору официально показывали, прошло торжественное закрытие, мы не фиксируем массового возвращения в пункты постоянной дислокации тех батальонов, тактических групп, которые вышли на усиление. А их было 19 на сегодняшний день, которые появились дополнительно в первую очередь во время проведения учений и на территории РБ, и на территории РФ.

Несмотря на то, что было официальное закрытие этих учений, как бы практической части «Запад-2021», эти задания в Юго-Восточном округе ещё продолжаются, ещё продолжаются батальонно-технические учения, полковые учения российских, они продолжаются. Поэтому нельзя сказать что все 19 тактических групп пошли в пункт постоянной дислокации», – рассказал Залужный.

«Они рядом с границей до сих пор. А состав этих 19 групп, сколько это?» – спросил ведущий.

Залужный подчеркнул, что сейчас близ украинской границы находятся порядка девятнадцати тысяч российских военных.

«Это приблизительно, посчитайте, где-то приблизительно тысяча человек. Девятнадцать тысяч российских военных вдоль украинской границы сейчас сконцентрировано. Конечно, не вдоль границы с Донбассом.

Конечно, не надо пугать наших телезрителей. Они не стоят с автоматами вдоль границы, они находятся в соответствующих районов, приближённых  к государственным районам границы.

Это не только Донбасс, это территория Республики Беларусь и Брестской области, и так далее», – резюмировал Залужный.

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