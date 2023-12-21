Украина без помех возводит мощные укрепрайоны

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Украинская армия готовится к российскому наступлению и оборонительным боям.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», свидетельствуют снимки, опубликованные Генштабом ВСУ.

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На фото можно увидеть серьезные фортификационные укрепления, которые сооружает украинская сторона.

О сооружении оборонительных позиций в северных регионах отчитался и командующий Объединенными силами ВСУ генерал Сергей Наев, тоже опубликовавший соответствующие фото.

«Мы понимаем, что наша северная граница должна быть максимально укреплена. Сейчас ситуация на этом участке стабильная и контролируемая. Это позволяет нам принимать меры по подготовке дополнительных фортификационных укреплений, которые предназначены для дополнительных сил, которые в дальнейшем могут быть переданы на это направление в случае стремительного обострения ситуации», – заявил Наев.

Наев (слева) контролирует ход строительства оборонительных сооружений на северной границе.

«Вот такого качества укрепленные районы делает сейчас противник. Работает спокойно, почему-то ему никто не мешает. Потом не надо удивляться, почему штурмовые действия наших войск идут с таким трудом», – комментирует эти снимки российский волонтер и политолог Алексей Живов.

В свою очередь военный обозреватель Владислав Шурыгин считает, что «шок на Украине после провала летнего наступления в основном преодолен и окончательно определились планы на зимнюю компанию».

По его словам, американскими кураторами была срочно сформулирована новая стратегия войны на истощение.

«Началось масштабное строительство укрепленных районов вдоль линии фронта от Чернигова до Херсона, а части на передовой прекратили наступательные действия, ограничиваясь беспокоящими атаками. В тылу началась ускоренная мобилизация. Военкомам поставлена амбициозная задача: за декабрь – февраль поставить в строй не менее 150 тысяч человек», – пишет Шурыгин в свои тг-канале.

«Подводя итог, повторим, что ВСУ отчаянно нуждаются в трехмесячном затишье на фронте для восстановления своей боеспособности, и их переход к стратегической обороне – это вынужденная мера, которая, в случае успешной реализации, должна не допустить военного поражения в ходе зимней компании», – резюмирует Шурыгин.