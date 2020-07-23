Украина бездарно уступила России право единолично царствовать на мировом рынке пшеницы

23.07.2020, Москва, Владимир Гладков

Украина не только не стала «аграрной сверхдержавой», а, напротив, лишилась такого шанса, разорвав сотрудничество с РФ в угоду США. Тем временем, сами американцы уже опасаются, что к 2028 году Россия будет единолично контролировать пятую часть глобального рынка зерна.

Об этом у себя в «Facebook» написал экс-депутат Верховной рады, член президиума «Союза левых сил Украины» Александр Голуб, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом ранее в ходе отчёта правительства РФ в Госдуме премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что основная задача по самообеспечению по части доктрины продовольственной безопасности в России выполнена.

«Начну с цитаты, президент говорил, что у нас на сегодняшний день «экспорт зерна превысил экспорт вооружения». Это и гордость наша, и огромная работа наших аграриев. Самое важное, вопрос из доктрины продовольственной безопасности по самообеспечению мы с вами решили», – заявил премьер.

«На сегодня зерном мы обеспечены на 155 процентов. То есть, серьёзная возможность есть для экспорта. Сахар – порядка 125 процентов, 97 процентов мясная продукция. То есть, очень важно то, что на сегодняшний день мы самообеспечены и выполнили доктрину продовольственной безопасности», – добавил Мишустин.

Александр Голуб отметил, что в США уже обеспокоены таким ростом российской отрасли.

«Американский аналитический журнал «The National Interest» отмечает, что Россия сегодня является крупнейшим экспортером пшеницы в мире. А к 2028 году будет единолично контролировать пятую часть глобального рынка зерна.

«Учитывая использование Россией своей ресурсной мощи, её роль на мировых рынках пшеницы вызывает обеспокоенность». Эксперты полагают, что РФ приобрела еще один рычаг давления на мир, помимо экспорта энергоносителей», – написал экс-депутат.

При этом он напомнил, как украинские патриоты «со слезами в голосе рассказывавшими, как Украина когда-то «кормила» Россию», а также относительно недавние предложения РФ создать свой зерновой ОПЕК совместно с Казахстаном и Украиной.

«Всё, панове рагули, проехали, продали (землю), проср#ли свои возможности… так часто бывает с особо хитрозадыми», – добавил Александр Голуб.