Украина безнадёжно отстала от России по дронам и ПВО – укро-эксперт

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За три года войны Украина так и не смогла побороть внутреннюю коррупцию и наладить централизованное производство дронов или систем ПВО.

Об этом в эфире видеоблога UkrLife заявил киевский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С тревогой пишут о том, что если два года назад мы были намного впереди россиян, то сейчас мы уже отстаем. Поскольку Россия, используя как возможности государства, так и частные возможности, куда серьезнее подошла к масштабированию производства. И то, что мы видим с «Шахедами» – если раньше 100 это было чрезвычайно много, то последний удар по Киевской области, было более 200 дронов. Причём эффективность ударов возросла», – сказал Золотарев.

«А что у нас из систем ПВО? Ну вроде бы там Цербер, аж 20 систем, который для борьбы с беспилотниками, с низколетящими целями. Но ситуация требует того, чтобы были сотни, тысячи. Этого всего нет. Равно как не закрывает потребности наш военно-промышленный комплекс. Да, можно сколько угодно там хвастаться тем, как наш гаражный ВПК обеспечивает фронт дронами, но всего этого мало», – добавил он.

Политолог подчеркнул, что в украинском оборонном секторе продолжается тотальное воровство – причём, воруют у свидомых даже американцы.