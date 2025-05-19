Украина безнадёжно отстала от России по дронам и ПВО – укро-эксперт
За три года войны Украина так и не смогла побороть внутреннюю коррупцию и наладить централизованное производство дронов или систем ПВО.
Об этом в эфире видеоблога UkrLife заявил киевский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«С тревогой пишут о том, что если два года назад мы были намного впереди россиян, то сейчас мы уже отстаем. Поскольку Россия, используя как возможности государства, так и частные возможности, куда серьезнее подошла к масштабированию производства.
И то, что мы видим с «Шахедами» – если раньше 100 это было чрезвычайно много, то последний удар по Киевской области, было более 200 дронов. Причём эффективность ударов возросла», – сказал Золотарев.
«А что у нас из систем ПВО? Ну вроде бы там Цербер, аж 20 систем, который для борьбы с беспилотниками, с низколетящими целями. Но ситуация требует того, чтобы были сотни, тысячи. Этого всего нет. Равно как не закрывает потребности наш военно-промышленный комплекс.
Да, можно сколько угодно там хвастаться тем, как наш гаражный ВПК обеспечивает фронт дронами, но всего этого мало», – добавил он.
Политолог подчеркнул, что в украинском оборонном секторе продолжается тотальное воровство – причём, воруют у свидомых даже американцы.
«Был в Аризоне маленький оружейный магазин, полупокер какой-то открыл, туда ушло 17 миллионов долларов. И – до свидания, человек исчез. Или фирма «Регулус» – на 170 миллионов долларов заказали снаряды, отправили деньги, после этого фирма прекратила выходить на связь. Это только то, что вскрылось.
А чего стоит наш Павлоградский химзавод, который, не имея соответствующих мощностей, получил несколько миллиардов на производство мины. В результате обнаружено, что брак. Причем после того, как это вскрылось, продолжали идти деньги на предприятие», – возмущался политолог.
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