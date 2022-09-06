Украина безнаказанно совершила новый теракт: Взорван комендант Бердянска

06.09.2022  16:06 (Мск), Москва
Михаил Рябов.  
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Дзен, Происшествия, Россия, Терроризм, Украина
Новости Украины

В занятом российскими войсками городе Бердянск Запорожской области взорван автомобиль с находившимся там военным комендантом Артемом Бардиным.

Об этом сообщила пресс-служба мэрии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Сегодня, 6 августа, в самом центре Бердянска, возле здания Военно-гражданской администрации был взорван автомобиль коменданта города Артема Бардина. В результате подрыва, комендант города в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу. Врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь. От взрыва повреждено также три гражданских автомобиля, в которых только по счастливой случайности никого не было», – говорится в сообщении.

Экс-боевик террористического батальона «Азов» Игорь Мосийчук подтверждает, что теракт совершила украинская сторона: «Партизаны подорвали авто в центре», – написал он в блоге.

«Это обычный террор, попытка запугать людей, делающих выбор в пользу России. Террор это удел террористов. Они готовы кого угодно убивать, лишь бы нас запугать.  Кто они? А они, это украинские спецслужбы, их сексоты на освобожденных от ВСУ и нациков территориях, и западных «папаш» от ЦРУ и МИ 6», – рассуждает военкор Александр Сладков.

«В очередной раз напоминаю, что в РФ по каким-то причинам СБУ и ГРУ МОУ до сих пор не признаны террористическими организациями», – комментирует обозреватель Борис Рожин.

«Я не понимаю, почему до сих пор не взорвано ни одно должностное лицо, допустим, в Кривом Роге», – изумляется публицист Егор Холмогоров.

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