Украина безвозвратно потеряла последние системы морского контроля

03.09.2018, Киев, Владимир Гладков

После потери Крыма украинские ВМС лишились последних систем контроля на море – береговых ракетных комплексов «Рубеж», аналогов которым Украина не имеет до сих пор.

Об этом в эфире «Радио Свобода» рассказал председатель правления «Украинского милитарного центра» Тарас Чмут, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Мы имели два ракетных дивизиона, имели ракетные катера, которые были оснащены не новыми ракетами П-15М «Термит», но они могли хоть как-то противодействовать россиянам. Среди тех кораблей, которые Россия вернула нам в 2014 году – ракетный катер «Прилуки», но он без ракет», – пояснил он.

Отмечается, что единственным украинским аналогом данной системы может стать крылатая противокорабельная ракета «Нептун», на разработку которой Минобороны потратило практически все бюджетные средства.

«Все силы брошены на разработку этой ракеты, все деньги, которые были предусмотрены в Министерстве обороны на модернизацию танков, брошены на проект «Нептун», – рассказал военный эксперт Михаил Жирохов.

«Мы никогда этого не делали, у нас нет опыта, нет школы, мы не знаем, как это делать», – заявил Тарас Чмут, при этом добавив, что попытки украинских разработчиков уже сами по себе являются «позитивным процессом».

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» привел слова одиозного нардепа и экс-командира батальона «Донбасс» Семёна Семенченко, заявившего о том, что США четвёртый год пытаются бесплатно передать Украине старые военные катера, однако в Киеве не заинтересованы портить свой рынок сбыта конкурентоспособной продукцией.