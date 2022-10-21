Украина бьёт по России. Почему Кремль снизил интенсивность ударов возмездия?

21.10.2022  17:16 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Война, ВСУ-убийцы, Дзен, Россия


ВСУ продолжали сегодня обстреливать село Муром в Белгородской области.

Об этом в своем ТГ-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

ВСУ продолжали сегодня обстреливать село Муром в Белгородской области. Об этом в своем ТГ-канале...

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«И вновь под массированный обстрел ВСУ попало село Муром Шебекинского городского округа. Вновь пострадали только социальные гражданские объекты: школа, детский сад, ДК и частные жилые дома. Слава Богу, нет пострадавших и раненых.

Основную часть жителей вывезли еще вчера: часть разместилась у родственников, часть – во временном пункте размещения. Сейчас глава округа Владимир Жданов вместе с главой поселения Галиной Руденко и оперативными службами проводит подомовой обход территории, уговаривают оставшихся жителей покинуть территорию села», – написал Гладков.

Вчера в Муроме после массированного обстрела были повреждены Дом культуры, детский сад, школа, офис семейного врача, магазин и частные домостроения.

Россия в последние сутки заметно снизила интенсивность ударов по инфраструктуре Украины, которые наносились вскоре после теракта на Крымском мосту. В то же время Киев продолжает террористические обстрелы Донбасса, Херсона и других приграничных территорий РФ.

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