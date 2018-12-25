Украина блефовала: Плана «Б» не существует

25.12.2018, Москва, Владимир Гладков

У Киева нет никакого «Плана Б» на случай запуска Россией второй ветки обходного трубопровода «Северный поток», морская часть которого будет достроена уже в следующем году.

Таким мнением во время прямого включения из Киева в эфире телеканала «Россия-1» поделился украинский эксперт рынка энергетики Дмитрий Марунич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очевидно, это (строительство «Северного потока-2» – прим. ред.) соответствует интересам крупнейших энергокомпаний Евросоюза и ряда национальных правительств. Поэтому он будет построен, запущен в оговоренные сроки. К концу 2019 года морская часть будет построена», – отметил он.

«Насколько мне известно, «плана Б» не существует. «План Б» – это судиться с «Газпромом». Уже подан иск компании «Нафтогаз», сумма претензий составляет 16 миллиардов долларов США, вот это Украина называет «планом Б». Реалистичного «плана Б» на настоящее время не существует», – добавил эксперт.

На вопрос о том, по какой причине «Северный поток-2» так ударно строится, украинский энергетик ответил, что Европа, конечно, помнит вину Украины в срыве транзита газа в прошлом, но основная причина – это финансовая выгода.

«Было две истории, когда был сорван транзит в 2006 и 2009 годах. И там есть, в том числе, и ответственность украинских властей. В Европе это не забыли. Но ключевой фактор, конечно же, экономический. Просто «Северный поток-2» даёт более дешёвый транзит, чем украинская ГТС.

Для ФРГ, крупнейшего покупателя газа, каждые 15 долларов разницы в цене очень значимы для того, чтобы сохранить конкурентоспособность своей промышленности. Поэтому можно говорить всё что угодно, но выгоды очевидны. Поэтому он будет построен и будет эксплуатироваться», – добавил эксперт.