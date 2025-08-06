Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Российская армия близка к тому, чтобы освободить от нацистов ещё четыре крупных города Донбасса.

Об в эфире видеоблога журналистки Людмилы Немыри заявил обозреватель украинской военно-пропагандистской группы «Информационное сопротивление» полковник Константин Машовец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«По данным Reuters, Путин верит, что его армия побеждает на поле боя, и поэтому планирует захват 4 областей, и не планирует принимать предложение Трампа», – попросила прокомментировать ведущая.

«Это просто констатация очевидного факта. Исходя из действий противника, он рассчитывает на какие-то успехи в ближайшее время. И у него есть для этого основания», – сказал Машовец.

«Его передовые подразделения, по крайней мере, в трёх местах близки к тому, чтобы реализовать эти ближайшие задачи – это Купянск, Часов Яр, Покровск, и Константиновка. На этих направлениях противник близок к достижению оперативных результатов. Опираясь на это, российские генералы, видимо, берут на себя обязательства перед Путиным – достигнуть этих результатов», – добавил он.

Полковник напомнил, что Россия имеет крупный военный резерв, который в случае необходимости может быстро вступить в бой.