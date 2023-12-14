Украина близка к потере войск и обширных территорий – полковник Якубец

Вадим Москаленко.  
14.12.2023 20:27
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Крупная группировка украинских войск может быть в любой момент прижата к реке Жеребец в районе водохранилища.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший командующий аэромобильными войсками Украины полковник Иван Якубец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Крупная группировка украинских войск может быть в любой момент прижата к реке Жеребец в...

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«Купянско-лиманское направление очень опасное. Оно выглядит не так агрессивно, как Авдеевка, Бахмут или Работино, но потенциально очень опасное. Потому что там наши войска отделены от остальной территории Украины речкой Жеребец и водохранилищем.

И если русским удастся прорваться на Купянск или на Лиман, и замкнутся на этом водоёме, то мы окажемся в ситуации, в какую они попали под Херсоном на правом берегу Днепра», – сказал полковник.

Якубец подчеркнул, что скоро Украина лишится ещё части территорий.

«Это для нас очень негативная ситуация, мы можем быть вынуждены отойти на западный берег этого водохранилища. То есть, потеряем часть территории», – добавил офицер.

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