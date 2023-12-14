Украина близка к потере войск и обширных территорий – полковник Якубец

Крупная группировка украинских войск может быть в любой момент прижата к реке Жеребец в районе водохранилища.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший командующий аэромобильными войсками Украины полковник Иван Якубец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Купянско-лиманское направление очень опасное. Оно выглядит не так агрессивно, как Авдеевка, Бахмут или Работино, но потенциально очень опасное. Потому что там наши войска отделены от остальной территории Украины речкой Жеребец и водохранилищем.

И если русским удастся прорваться на Купянск или на Лиман, и замкнутся на этом водоёме, то мы окажемся в ситуации, в какую они попали под Херсоном на правом берегу Днепра», – сказал полковник.