Украина близка к потере войск и обширных территорий – полковник Якубец
Крупная группировка украинских войск может быть в любой момент прижата к реке Жеребец в районе водохранилища.
Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший командующий аэромобильными войсками Украины полковник Иван Якубец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Купянско-лиманское направление очень опасное. Оно выглядит не так агрессивно, как Авдеевка, Бахмут или Работино, но потенциально очень опасное. Потому что там наши войска отделены от остальной территории Украины речкой Жеребец и водохранилищем.
И если русским удастся прорваться на Купянск или на Лиман, и замкнутся на этом водоёме, то мы окажемся в ситуации, в какую они попали под Херсоном на правом берегу Днепра», – сказал полковник.
Якубец подчеркнул, что скоро Украина лишится ещё части территорий.
«Это для нас очень негативная ситуация, мы можем быть вынуждены отойти на западный берег этого водохранилища. То есть, потеряем часть территории», – добавил офицер.
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