Украина – блокаду, Россия – помощь. Донбасс ждёт русские медицинские гумконвои

23.10.2020, Москва, Владимир Гладков

Донецкая и Луганская народные республики до конца октября получат от России медицинскую помощь для борьбы с коронавирусной инфекцией на общую сумму почти в 400 миллионов рублей.

Соответствующее обращение опубликовали на официальном сайте руководителя ДНР Дениса Пушилина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Глобальный характер второй волны эпидемии, высокие темпы ее роста, социально-экономические условия, в которых живет Республика, а также блокада и возобновление обстрелов со стороны Украины не позволяют нам решить проблему самостоятельно.

На фоне этого в октябре 2020 года Российская Федерация с целью улучшения эпидемиологической обстановки в Республике окажет нам гуманитарную помощь, а именно обеспечит поставки лекарственных препаратов и товаров медицинского назначения (тест-системы и расходные материалы на проведение ПЦР-исследований, средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства, 30 аппаратов ИВЛ, 75 кислородных концентраторов, пульсоксиметры и другое медицинское оборудование) общей стоимостью 258 млн рублей.

Это неоценимая и своевременная помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией и пневмонией. Поддержка братской России позволит нам сдержать распространение эпидемии, сохранить жизни и здоровье наших граждан», – отметил Пушилин.

Глава ЛНР Леонид Пасечник также сообщил, что Россия окажет Луганску в октябре медицинскую гуманитарную помощь в объеме 141 млн рублей.

«Помощь включает поставки специализированных лекарственных препаратов, товаров медицинского назначения, а также крайне необходимого медицинского оборудования, в том числе 20 аппаратов искусственной вентиляции легких, 75 кислородных концентраторов и 2 мобильных цифровых рентгена», – сказано в тексте заявления Пасечника.

Депутат Госдумы Андрей Козенко назвал правильным и своевременным решение о предоставлении Россией медицинской помощи ЛДНР.

«Абсолютно правильное и своевременное решение. Сегодня ситуация с коронавирусом во всем мире стоит достаточно остро. Уровень здравоохранения в России позволяет ей бороться с заболеваемостью успешнее остальных стран. Мы первыми зарегистрировали уже две вакцины и оказываем помощь не только своему населению, но и другим государствам.

Безусловно, в приоритете должны быть наши соотечественники, особенно если речь идет о Донецкой и Луганской народных республиках. В условиях, когда Украина уже шесть лет ведет войну против своих граждан, ввела блокаду республик, более 3,5 млн жителей Донбасса остается надеяться только на Россию. Более того, власти Украины оказались неспособны настроить собственную медицину и обезопасить граждан своей страны от распространения коронавируса, тем самым в очередной раз подвергая жизни граждан колоссальной опасности.

В течение всего этого времени Россия наоборот поддерживает граждан ДНР и ЛНР по всем направлениям – социальным и экономическим. Конечно же, когда речь идет о жизни и здоровье, это даже не является предметом обсуждения. Уверен, предоставленная помощь окажет существенную поддержку республикам Донбасса в борьбе с COVID-19 и позволит еще больше укрепить наше взаимодействие», – подчеркнул Козенко.