Украина богатеет думкой о самостоятельной прокачке газа в Европу – без участия России

Новости Украины

На Украине требуют от Европейского Союза принять решение о приостановке работы «Северного потока – 1», упирая на то, что Украина имеет мощности, чтобы самостоятельно и без России обеспечить необходимый транзит к европейским потребителям. Об этом заявил эксперт киевского грантоедского Центра Разумкова, экс-директор интегрированных коммуникаций НАК “Нафтогаз Украины” Максим Билявский.

По его словам, о перенаправлении потоков газа из «Северного потока – 1» в украинскую газотранспортную систему говорилось и раньше, после решения Германии приостановить «Северный поток – 2».

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«На сегодняшний день речь идет, насколько я понимаю, или о первом сценарии – уменьшение объемов суточной прокачки газа через «Северный поток – 1», или второй сценарий, который, скорее все, не будет реализован – полная остановка прокачки газа через «Северный поток – 1», – говорит Билявский.

Если говорить о полной остановке прокачки газа через «Северный поток – 1», фантазирует украинский эксперт, она может быть реализована в два шага. Первый шаг – это ограничение мощности, и, соответственно, ее перенаправление в украинскую газотранспортную систему. Далее – снова ограничение мощности.

«На самом деле должен пройти саммит Европейского Союза, на котором будет рассматриваться продовольственная и энергетическая безопасность европейских стран. Поэтому, я бы не исключал, что результатом саммита, кроме изменений в политике относительно импорта российской нефти, могут быть приняты и решения по импорту российского газа через «Северный поток – 1», – рассуждает украинец. «Есть ли у нас достаточные мощности? – Да, у нас есть достаточные мощности, в том числе на газоизмерительной станции «Суджа», которая рассчитана по меньшей мере на прием в суточном эквиваленте 200 млн куб. м. природного газа. На сегодняшний день через ГИС «Суджа» поступает примерно 50 млн куб. м, то есть не использованая мощность – 150 млн куб. м фактически, если мы говорим о полной загрузке «Суджи», это эквивалентно 6 млрд куб. м в месяц или соответственно 70 млрд куб. м в год», – отмечает Белявский. По его словам, кроме «Суджи», есть возможности принимать природный газ через магистральные газопроводы «Торжок – Долина» и «Ивацевичи – Долина» со стороны беларуси, – это ГИС «Кобрин» и «Мозырь». Там так же можно принимать примерно до 12 млн куб. м в сутки. Это может быть дополнительная мощность по приему газа, который перенаправляется из «Северного потока –1», считает эксперт. «Итак, сегодня украинская газотранспортная система готова принимать через пограничные газоизмерительные станции практически весь объем газа, который транспортируется сейчас через «Северный поток – 1». На самом деле, решение Европейской комиссии и соответствующих регуляторных органов было бы как никогда ко времени. На мой взгляд, это изменило бы ситуацию в отношении России, и это было бы своеобразным ответом, сильным ответом на тот шантаж, который сегодня демонстрирует агрессор», – отметил он.

Кроме этого, по словам Билявского, любое перенаправление объемов газа с «Северного потока – 1» на украинскую газотранспортную систему поможет Оператору ГТС в минимизации затрат на эксплуатацию системы. Ведь при сегодняшней ситуации, когда наблюдается падение суточных объемов транспортировки российского газа на европейский рынок, ОГТСУ вынужден включать компрессорные станции, потребляющие либо электроэнергию, либо природный газ.

«Поэтому, естественно, если будет увеличена загрузка газотранспортной системы, это будет влиять на разгрузку газоперекачивающих агрегатов, а значит – приведет к уменьшению использования ресурсов, необходимых для их работы», – утверждает киевский грантоед. «Я думаю, что Европейская комиссия так или иначе примет решение по разгрузке «Северного потока -1». Скорее всего, опять-таки это будет проходить в два шага. Первый шаг – это частичное ограничение мощностей. Второй шаг – полное ограничение. Это может произойти, например, частичное ограничение – в июне, а полное ограничение может произойти и в октябре, даже накануне отопительного сезона, несмотря на зимний период, который последует после этого. На мой взгляд, фактор зимнего сезона уже сегодня, судя по темпам закачки газа в европейские хранилища, для ЕС – не страшен», – фантазирует эксперт центра Разумкова.

Все эти рассуждения производятся в особой фентезийной украинской реальности. Напомним, оператор ГТС Украины и НАК «Нафтогаз Украины» обратились в компетентные органы Германии с требованием приостановки работы «Северного потока – 1».

Как считает генеральный директор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон, Германия должна в одностороннем порядке ограничить транспортировку газа через «Северный поток-1» без согласований с Венгрией или другими странами. При этом до введения полного эмбарго на газ объемы транзита в ЕС следует направить на украинский маршрут, чтобы повысить безопасность поставок газа в Европу и обеспечить более надежную защиту украинской газотранспортной инфраструктуры.

Словом, Украина богатеет громадьем планов. Осталась самая малость – убедить в них Европу и заручиться согласием поставщика газа – то есть, России.