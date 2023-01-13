Украина боится наступления из Белоруссии и оттягивает к границе войска

Эшелоны с российскими танками и артиллерией перебрасываются в Белоруссию, туда же с инспекцией приезжает замкомандующего Объединенной группировкой сил в СВО генерал Олег Салюков – все это заставляет Украину оттягивать войска к белорусской границе, ослабляя линию фронта на востоке.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По поводу расширения за счет Белоруссии. Честно сказать, я в этот сценарий не верю. Повторюсь, у меня фантомные боли после февраля-марта, когда нам пришлось уходить из Киевской области. Это было все представлено в качестве жеста доброй воли, но, к сожалению, тогда стало понятно, что у нас просто для похода серьезного на Киев недостаточно сил», – сказал военкор.

«Сегодня мы видим, что сразу после назначения нового командующего СВО, после назначения его заместителем командующего Сухопутными войсками Олега Салюкова, Салюков приехал в Белоруссию. Официально для того, чтобы нашу совместную группировку там проинспектировать. Думаю, что это вырисовывается какая-то то ли оперативная игра, то ли какой-то замысел начальника Генштаба на эту зимнюю кампанию, потому что очевидно, что Украина не может на это не реагировать. Украина не может не реагировать на то, что мы перебрасываем какие-то подразделения в Белоруссию, на то, что у ее границ снова появляется российская техника, туда эшелонами гонят танки, артиллерию, она не может не реагировать на приезд высокопоставленного генерала, которого только вчера назначили заместителем командующего СВО. И понятно, что часть сил, которые задействованы сейчас у линии боевого соприкосновения, и часть резервов, которые могли бы быть задействованы в каких-то наступательных операциях – они просто вынуждены по законам военной науки перебрасывать на свои северные границы – это и Черниговская, и Киевская область, Ровенская область. То есть они ослабляют свое давление на линии соприкосновения за счет того, что купируют гипотетическую угрозу со стороны Белоруссии», – заявил Коц.