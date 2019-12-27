Украина боится получить по зубам за наступление на Донбасс – Гордон

27.12.2019, Киев , Вадим Москаленко

Если Вооруженные силы Украины попытаются силовым способом подчинить Донбасс, то получат незамедлительный мощный силовой ответ со стороны России.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил известный на Украине антироссийский пропагандист Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вооруженные силы России мешают («освободить» Донбасс – прим. ред.). Как только Украина сделает шаг в освобождение Донецка и Луганска, тут же получит мощный масштабный, массированный удар от Вооруженных сил Российской Федерации.

Готова ли Украина, моя страна, терять тысячи ребят в боях с россиянами за освобождение Донецка и Луганска – нет, не готова. Мы не пойдем туда с оружием», – резюмировал Гордон.