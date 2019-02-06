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06.02.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Война, Политика, Россия, Украина
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Украина боится получить статус страны-агрессора

Украина не должна официально объявлять о войне с Российской Федерацией, поскольку это невыгодно Киеву с точки зрения международных конвенций.

Об этом в эфире телеканала «112» заявил замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий» Юрий Грымчак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Скажите пожалуйста, какая страна в мире заявила о том, что она объявила войну кому угодно после 1945 года? Никакая. А почему мы должны были это сделать? Почему мы должны быть святее Папы Римского? Войну объявляет страна-агрессор! Так написано во всех международных конвенциях. Россия, несмотря на то, что захватила Крым, зашла в Донбасс, ни разу не сказала, что мы страна-агрессор. Почему мы это должны делать и фактически становиться страной-агрессором?» – заявил Грымчак.

«У нас гибридная война, мы её так и ведём. Да, мы на сегодняшний день торгуем с РФ, потому что это гибридная война», – сказал украинский чиновник.

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