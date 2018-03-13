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Украина бойкотирует кубок мира по биатлону в России и считает, что ее должны поддержать США
Сборная Украины по биатлону не будет принимать участие в кубке мира в Тюмени, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.
Об этом сегодня в Верховной раде сообщил журналистам депутат фракции «Народный фронт» Николай Величкович.
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Он подчеркнул, что инициатива отказа от поездки принадлежит представителю «Народного фронта» в украинском правительстве, министру молодежи и спорта Игорю Жданову.
«В контексте того, что Украина признала Россию страной-агрессором, сегодня мы считаем невозможным участие украинских спортсменов в соревнованиях разного уровня в стране-агрессоре. Мы считаем, что Украину должны поддержать другие страны, такие США, Канада, Чехия», – сказал Величкович.
Он также обратился к украинским болельщикам с призывом не ехать на Чемпионат мира по футболу в Россию.
«Потому что мы не знаем, как сложится их судьба», – объяснил Величкович
Метки: биатлон, бойкот, Игорь Жданов, кубок мира, Тюмень, Украина
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