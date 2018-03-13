13.03.2018, Киев, Елена Острякова
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Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Скандал, Спорт, Украина

Украина бойкотирует кубок мира по биатлону в России и считает, что ее должны поддержать США


Сборная Украины по биатлону не будет принимать участие в кубке мира в Тюмени, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сегодня в Верховной раде сообщил журналистам депутат фракции «Народный фронт» Николай Величкович.

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Он подчеркнул, что инициатива отказа от поездки принадлежит представителю «Народного фронта» в украинском правительстве, министру молодежи и спорта Игорю Жданову.

«В контексте того, что Украина признала Россию страной-агрессором, сегодня мы считаем невозможным участие украинских спортсменов в соревнованиях разного уровня в стране-агрессоре. Мы считаем, что Украину должны поддержать другие страны, такие США, Канада, Чехия», – сказал Величкович.

Он также обратился к украинским болельщикам с призывом не ехать на Чемпионат мира по футболу в Россию.

«Потому что мы не знаем, как сложится их судьба», – объяснил Величкович

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