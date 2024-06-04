«Украина больна и без всякой войны» – Кох

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СВО просто добивает экономику Украины, которая и до конфликта находилась в плачевном состоянии.

Об этом сбежавший в Германию экс-вице-премьер РФ Альфред Кох заявил в интервью бежавшему на Украину телеведущему-иноагенту Евгению Киселеву, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина и так больна и без всякой войны. 30 лет экономика не росла. Весь мир рос, а Украина не росла. У нее ВВП сейчас такой, как в 1991 году. Соседняя Белоруссия выросла в 3,5 раза, Молдова – в 4 раза, Польша – в 6,5, Россия в 5 раз, Казахстан в 7 раз. А Украина не выросла вообще с момента провозглашения независимости. Это статистика МВФ, это не я выдумал», – сказал Кох.

Он видит причины экономического фиаско Украины в нежелании ее населения платить налоги, а правительства – их взымать. В итоге в стране утеряны полный цикл строительства самолетов и ракетостроение, металлургия разрушена, высшая школа уничтожена. «Без всякого Путина на дешевом русском газе страну растащили», – резюмировал Кох.