Украина больше не интересна Западу, в отличие от России – киевский философ

Украинской власти невыгодно прекращение войны, поскольку придется отвечать на неудобные вопросы.

Об этом в эфире видеоблога признанного в России иноагентом журналиста Александра Шелеста заявил украинский философ Андрей Баумейстер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тогда мы должны говорить о цифрах, о выгодах разных стран, о мировом балансе сил, где Украина, так оказалось, сегодня занимает всё меньшее место . И вот эта сделка по редкоземельным металлам — это последний шанс показать привлекательность Украины как территории для выгодного экономического сотрудничества . И то и здесь мы стали это всё тормозить», – сказал эксперт.

По его словам, Украина перестала быть «центральным событием».

«И поэтому всем хочется, даже европейцам, решить эту для них уже тяжелую, отягощающую их проблему как можно быстрее. И я думаю, что нервозность после заключенного продления военного положения, всей этой риторики, слов Зеленского в сторону Трампа, делает эту ситуацию еще более абсурдной, еще более взрывоопасной, где каждый день могут происходить вещи непредсказуемые…

«А что будет? А что будет в Париже? А что будет потом ещё там, где-то в Эр-Рияде? А что будет в Стамбуле?». Да это безумие, это пир во время чумы. Но это пир во время чумы уже под другими вывесками. И нервозность нашей власти, связана с ощущением вот этого бессилия и оставленности, мы теперь не в центре. И мы понимаем, что мы не так важны для наших партнёров, Соединённых Штатов, как Россия, например, потому что там Арктика, потому что там включение Китая в большую игру, там космос», – заявил Баумейстер.