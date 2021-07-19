Украина больше не может шантажировать Европу газовым транзитом

19.07.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина больше не может рассчитывать, что проходящий по ее территории газопровод в Европу будет удерживать Кремль от жёстких действий в ответ на усиливающуюся наглость официального Киева.

Обходных газопроводов, построенных Россией, достаточно, чтобы полностью отказаться от транзита через Украину, поэтому шантажировать Европу прекращением поставок в случае нападения российской армии больше не получится.

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Такие признания в эфире телеканала «Прямой» сделал бывший замминистра по делам «оккупированных территорий», экс-губернатор Луганской области Георгий Тука, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Очень часто наши политики рассматривали наличие ГТС как определенный ограничитель против активных боевых действий со стороны России. Этот ограничитель состоит в чем – мол, в случае повреждения этого газопровода Европа останется без определенных объемов газа, что приведет к живой реакции со стороны европейского сообщества в сторону Российской Федерации. Но хотел бы напомнить – сейчас продолжается диалог относительно компенсации нашей стране. Конечно, можно обсуждать компенсации экономических потерь – от миллиарда до трех на какой-то период времени Украины, речь может идти о Европейском союзе или отдельно Германии, а, может, вместе с США давать какие-то преференции на эту сумму. Чтобы не терял бюджет нашей страны. Речь может идти о нивелировании безопасности с точки зрения технологической и экологической, обеспечивая определенный объем технологически необходимого газа на уровне минимума в системе ГТС нашей стране. Но существует третья составляющая – безопасность. Она уже потеряна навсегда, это нужно трезво понимать и честно об этом говорить. Центр исследования безопасности «Ценз» обнародовал карту, на которой указаны маршруты построенных Россией газопроводов с общей мощностью. После того, как нефтепровод «Северный поток-2» начнет работать, даже еще до того, как он начнет работать на полную мощность, суммарная мощность, построенных газопроводов позволяет России полностью обойтись без украинской ГТС. Всё, ограничителя мы уже не имеем в этом контексте», – сокрушается Тука.