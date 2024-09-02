Украина больше не получает обещанного западного оружия в прежних объемах

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США, похоже, замедлили поставки оружия на Украину и не отправляют ей даже тех объемов, что были в прошлом году во время провального контрнаступления.

Об этом в эфире видеоблога RTVI Новости заявил военный эксперт Валерий Ширяев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Ширяева, обещанная помощь на 61 миллиард долларов в ВСУ не идет.

«Когда разблокировали американцы этот 61 миллиард долларов помощи американской, на которые надо было срочно закупать вооружения и поставлять в украинскую армию, предполагали, нужно два месяца для того, чтобы это все оказалось на фронте. Месяц проходит, второй, третий – лето закончилось, где этот 61 миллиард? В украинскую армию не поступает вооружение в таких количествах, как оно поступало в прошлом году при подготовке знаменитого контрнаступа на Запорожском направлении, когда мы увидели, сколько вкачано настоящих вооружений в ВСУ. Сейчас этого нет», – заявил Ширяев.