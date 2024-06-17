Украина больше не требует от России вывести войска и развернула «формулу мира» наизнанку

Анатолий Лапин.  
17.06.2024 15:40
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украина больше не требует отвода российских войск на мирных переговорах. Это следует из той формулы, что была представлена международному сообществу на так называемом саммите мира», декларацию по итогам которого подписали большинство участников.

Об этом в эфире в эфире интернет-канала «Да это так» заявил киевский политолог Геннадий Дубов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора». Дубов отметил, что украинская власть привезла на саммит три конечных пункта так называемой формулы мира президента Зеленского, забыв об основных требованиях.


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«Эти три пункта мирного плана, мы понимаем, безусловно, они важны, но они являются второстепенными вариантами урегулирования, которое ставит перед собой план. То есть первым пунктом там стоит отвод войск Российской Федерации из законно признанной международным сообществом территории Украины. На сегодня даже на уровне заявления мы не имеем подобного рода утверждения, под которым подписались бы десятки или сотни стран.

Поэтому на уровне этой идеи, которая должна была бы завершать процесс в принципе, который должен был бы готовиться на уровне советников по безопасности, который должен был бы иметь некую подложку в виде формулы реализации каждого из пунктов, описывать технологически, когда, в какой день войска будут выведены, когда военные преступники будут наказаны и так далее. Этого всего мы не видим – мы видим, что на сегодня то, что должно было быть концом, декларируется как начало нового процесса, где уже будет включена Российская Федерация. То есть там, где должна была быть конечная станция, мы получили отправление поезда куда-то, еще не в совсем понятный и изведанный мир», – заявил Дубов.

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