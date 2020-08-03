Украина больше не «житница»: в Киеве разрушили миф о голодающей России

03.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

Несмотря на то, что киевская пропаганда неустанно вещает о «неразвитом» сельском хозяйстве РФ, российская агропромышленность с начала 2014 года заметно модернизировалась и расширилась настолько, что сейчас осваивает экспортные рынки по всему миру.

Об этом в эфире телеканала «Первый Казацкий» заявил политолог Сергей Белашко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У украинцев разного возраста складывается картина о том, что Россия страна голодная: постоянный неурожай, качественных продуктов нет, и есть их практически невозможно, потому что там добавки, сплошная химия, ничего органического нет. А хорошие продукты дорогие – и то, их мало потому что санкции. Это примерно картина российского продуктового рынка глазами украинца.

Причём, если молодое поколение черпает информацию из украинской пропаганды, даже не активно, а потребляют фоном в рассказах о путинской агрессии, ГУЛАГе и голодоморе. А люди старшего поколения опираются на свой советский и постсоветский опыт, когда в России действительно было не всё хорошо с продуктами питания и производством», – отметил политолог.

Сергей Белашко заявил, что сейчас ситуация в России разительно изменилась, появились огромные производственные мощности и полным ходом идёт освоение экспортных рынков.

«Но сейчас картина кардинально изменилась, причём она изменилась не сейчас, она начала меняться достаточно давно, когда в России, в 2000-х годах появились крупные агрохолдинги с перерабатывающими мощностями. Но все они долгое время работали исключительно на российский рынок, а насытить этот рынок было достаточно проблематично.

Была принята программа «Обеспечение продовольственной безопасности Российской Федерации до 2025 года». Эта программа очень долго выполнялась с большим скрипом. Но затем произошло несколько событий: с одной стороны, эти агрохолдинги развились до серьёзного уровня и туда действительно пошли очень серьёзные деньги и иностранные инвестиции.

Началась освоение не только российского рынка, но и других. Начали создаваться местные предприятия, с использованием европейских технологий переработки и хранения продукции. Затем начали появляться собственные технологии и компании, которые начали производить качественную и доступную продукцию», – добавил эксперт.

Также он подчеркнул, что санкции сыграли на руку России, которая создала свои базы и начала эффективный экспорт продукции за границу.

«Но, как говорится, «не было счастья, да несчастье помогло». Вторым важным моментом в развитии российского сельского хозяйства и агроэкспорта стала санкционная война.

Когда в ответ на санкции ЕС и США, Россия вела контрсанкции, наиболее важной из которых был запрет ввоза целого ряда продуктов сельского хозяйства. Причём это касалось очень широкого спектра позиций – как того, что производится в России, так и того, что не производится в России.

Всё это коснулось тех стран, которые ввели против России санкции по принципу взаимности. Это дало очень серьёзный толчок, с одной стороны, импортозамещению, а с другой – поиску выхода на новые рынки.

В принципе, эту программу надеялись выполнить к 2025 году, но она была выполнена и перевыполнена к 2017 году, на 8 лет раньше», – заключил Белашко.