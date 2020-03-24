Украина бродит по Западу с протянутой рукой, в которую все плюют – эксперт

24.03.2020, Киев, Игорь Петров

И Европа, и Америка глубоко презирают украинцев и не думают о том, чтобы оказывать им помощь. Там уверены, что и без этого Украина будет полностью зависима от них.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» рассказал украинский политолог Сергей Белашко.

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«Нет логики в том, чтобы ожидать от кого-то помощи при глобальных проблемах. Китай помогает Украине, потому что китайцы заинтересованы в накоплении репутационного капитала. А Западу это по барабану.

Зачем немцам или французам помогать Украине, если и так чуть ли не все украинцы мечтают свалить в Европу на заработки или на ПМЖ? И американцам это все тоже не надо. Они глубоко презирают и украинцев, и китайцев, и русских, и всех остальных.

У них философия «града на холме» – есть Америка и есть дикая нищая периферия, которую Америка может эксплуатировать в собственных интересах. Украина – типичная страна этой периферии, которая не способна к самодостаточному существованию и надеется, что ей хоть кто-то окажет хоть какую-то помощь.

И даже если Россия завтра захочет оказать помощь, то все эти профессиональные патриоты будут прыгать, хлопать в ладоши и кричать «ура! Мы снова братья!». Все это показывает несамодостаточность – и украинских элит, и украинского общества», – заключил эксперт.

Напомним, о том, что Китай готов предоставить Украине экстренную гуманитарную помощь, написал в своем Telegram канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль после встречи с послом КНР на Украине Фань Сяньжуном.