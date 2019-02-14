18.02.2019, Москва-Донецк, Максим Карпенко, Владимир Гладков

Сегодняшняя атака на Донецк, где в центре города в результате сброса с беспилотников сработали три взрывных устройства, – новая угроза для столицы с ДНР, которая потребует дополнительных мер от защитников республики.

Об этом «ПолитНавигатору» рассказал российский военный эксперт Игорь Коротченко.

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«Это новая угроза. Украина использует беспилотники одноразового действия, так называемые беспилотники – камикадзе, а также беспилотники, которые сбрасывают нагрузку, которая при столкновении с предметом либо с землей детонирует.

Это новый тип войны террористической, которую ведет Украина. Бороться с этим тяжело, но можно. Необходимо использовать средства радиоэлектронного подавления, которые лишают беспилотник возможности летать, выполнять боевые задачи и выводят его из строя или принудительно сажают.

Задача, конечно, очень сложная потому, что это малоразмерная цель, высокоманевренная, летящая на предельно низкой высоте. Но у нее тоже есть слабые места. И здесь – только средства РЭБ, потому что традиционные средства ПВО и обстрел из крупнокалиберных пулеметов зачастую неэффективны.

Плюс, должна активно работать разведка ополченцев, чтобы понимать, откуда Украина запускает, кто управляет, – для того, чтобы каким-то образом нейтрализовать такие возможности со стороны ВСУ», – заявил Коротченко.

Командир спецотряда МЧС ДНР «Легион», полковник Сергей Завдовеев напомнил, что сегодняшняя воздушная атака на Донецк произошла спустя несколько дней после обострения на линии фронта.

«Там находится аппарат Народного Совета, глава Республики, возможно с этим связано. Само обострение началось на передовой линии, и теперь теракты – все перед выборами (на Украине, – ред.). До этого была тишина. Последний теракт у нас был, когда взорвали Александра Владимировича Захарченко, после этого было затишье, как на передовой, так и здесь. А теперь все активировалось к выборам», – пояснил офицер.