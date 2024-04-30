Украина бросила на оборону Часов Яра всех, кого смогла собрать

Украинское командование бросило на оборону Часов Яра все резервы, которые смогла собрать. В частности, отправили подразделения ГУР, которые заточены совершенно под другие задачи, но даже это не помогло сравнять силы.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-командир роты карательного батальона ВСУ «Айдар» Евгений Дикий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На тех участках фронта, куда мы бросили больше резервов, у нас там соотношение с врагом – один наш солдат к трем их. Это те, где мы, что называется, все-все наскребли и бросили, например, Часов Яр. Вот, в Часов Яре там такое соотношение, так туда уже кого только не послали. Я не раскрою секрета, это уже было в медиа – туда сейчас бросили много спецподразделений ГУР», – сказал экс-айдаровец.

Он подчеркнул, что в задачи спецподразделений ГУР не входит оборона укрепрайона.

«Если они сейчас эту работу выполняют, вы понимаете, о чем это свидетельствует? О том, что больше некому. Это из серии забивания гвоздей микроскопом. Вот мы сейчас взяли дорогой, классный микроскоп и забиваем гвозди, потому что все молотки закончились. Вот это то, что происходит в Часике. В Часик мы собрали всех, кого могли, потому там один к трем, а в целом один к семи, один к десяти», – заявил Дикий.