Украина бросила на оборону Часов Яра всех, кого смогла собрать

Анатолий Лапин.  
30.04.2024 11:56
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украинское командование бросило на оборону Часов Яра все резервы, которые смогла собрать. В частности, отправили подразделения ГУР, которые заточены совершенно под другие задачи, но даже это не помогло сравнять силы.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-командир роты карательного батальона ВСУ «Айдар» Евгений Дикий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинское командование бросило на оборону Часов Яра все резервы, которые смогла собрать. В частности,...

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«На тех участках фронта, куда мы бросили больше резервов, у нас там соотношение с врагом – один наш солдат к трем их. Это те, где мы, что называется, все-все наскребли и бросили, например, Часов Яр. Вот, в Часов Яре там такое соотношение, так туда уже кого только не послали. Я не раскрою секрета, это уже было в медиа – туда сейчас бросили много спецподразделений ГУР», – сказал экс-айдаровец.

Он подчеркнул, что в задачи спецподразделений ГУР не входит оборона укрепрайона.

«Если они сейчас эту работу выполняют, вы понимаете, о чем это свидетельствует? О том, что больше некому. Это из серии забивания гвоздей микроскопом. Вот мы сейчас взяли дорогой, классный микроскоп и забиваем гвозди, потому что все молотки закончились. Вот это то, что происходит в Часике. В Часик мы собрали всех, кого могли, потому там один к трем, а в целом один к семи, один к десяти», – заявил Дикий.

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