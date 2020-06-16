Украина бросила на произвол судьбы переселенцев из Донбасса

16.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украинская власть за 6 лет войны не смогла обеспечить перебравшихся на ее территорию переселенцев из Донбасса ни лечением, ни жильём, ни работой.

Об этом в интервью украинскому пропагандисту Дмитрию Гордону заявил генерал-майор СБУ Александр Петрулевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Сколько людей на оккупированной территории сейчас сидят и ждут, когда вернётся Украина. На Украине говорят: «А чего они не переехали сюда?». Куда переехать? Если бы Украина построила дома и рабочие места, то может быть.

В начале многие выехали в Днепропетровск, Харьков и так далее. Я разговаривал с первыми лицами Харьковской и Днепропетровской области, говорят: «Да, народу много».

Мне привели яркий пример: «Да переехали, но очень много онкозаболеваний, больные детки, люди. Но они приехали, их лечить надо? Надо, но на область рассчитан бюджет. Я обращаюсь в Киеве, говорил, перераспределите то что на Донецкую область сюда, а мне отвечают: «Нет, иди договаривайся с губернатором». Это премьер министр говорит!.

Ну на какую голову наденешь? Беженцы из Донецкой области приехали на Украину, а они ему таблетку дать не могут, о чем говорить? По поводу работы и жилья. Вот отношение к своим гражданам. Красиво говорит с высокой трибуны о патриотизме, а на самом деле, что они сделали?» – заявил Петрулевич.