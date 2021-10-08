«Украина бросила своих граждан в РФ безо всяких прав» – экс-глава украинского Интерпола

08.10.2021 21:16 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Какими бы ни были отношения между Киевом и Москвой, оставлять страну, где живут и работают миллионы украинцев, без дипломатических представительств – просто преступно.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил бывший депутат Верховной рады, экс-глава бюро Интерпола на Украине Кирилл Куликов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В студии напомнили, что Россия предложила Украине повестку дня по встрече двух президентов ещё несколько месяцев назад, однако реакции до сих пор не получила.

«В кремлёвском списке 12 пунктов, среди которых восстановление дипломатических отношений, отмена торгово-экономических ограничений и продление транзита после 24-ого года», – сказала ведущая.

«То, что я прочитал, там пункт о необходимости наличия дипломатических представительств, но, коллеги, а как может быть по-другому? – прокомментировал эксперт. – В России работает 3 миллиона украинцев, мы же «так любим» своих граждан в ЛНР, ДНР, в Крыму, а этим даже паспорта не меняют, наши граждане вынуждены там работать, так давайте о них немного позаботимся». «Они там болеют, им сложно прилетать, их там обдирают. Их лишают прав, потому что он не может проголосовать, вот он хочет прийти и проголосовать. У нас есть хоть один избирательный участок в России? Нет, 3 миллиона, ни одного участка», – добавил Куликов.