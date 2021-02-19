Украина бросила своих защитников-нищебродов на произвол судьбы – генерал ВСУ

19.02.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Из-за действий киевской власти украинское общество начало забывать про войну и стало воспринимать её как нечто несущественное, а военнослужащие оказались брошены государством на произвол судьбы.

Об этом в эфире интернет-канала «Апостроф» заявил уволенный с поста замсекретаря Совбеза Украины генерал ВСУ Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С 2014 года общество начало забывать про войну, общество начало воспринимать войну, как что-то несуществующее и эфемерное, не на нашей территории. Это провал предыдущей власти и продолжение этого провала нынешней властью, потому что весь негатив, который шёл в 2014 году, постепенно начал убираться с экранов.

Я помню, когда приехали мои коллеги из Америки, побывали на Востоке, приехали в Киев и говорят: «Военные, вы говорите, что у вас идёт война, про какую войну вы говорите? Покажите где? У вас война заканчивается на территории Донецкой области». У нас ни одного плаката про войну с 2017 года», – переживает каратель.

Также генерал отметил, что украинское государство не поддерживает военнослужащих и фактически оставляет их без жилья и средств к существованию.

«У нас военные нищеброды – как жили без жилья, так и живут, и на непонятных машинах ездят на фронте. В то же время строится большое количество жилья, но для военных даётся в ограниченных объемах. Нет поддержки со стороны государства тех, кто его защищает», – возмутился Кривонос.