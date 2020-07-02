Украина бросит против Донбасса «Джавелины» и турецкие дроны

02.07.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина будет вооружать американскими противотанковыми комплексами «Джавелин» каждое подразделение, которое заходит в зону боевых действий на Донбассе.

Об этом в интервью агентству «Армия.Инфо» заявил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам военачальника, за последние шесть лет Украина получила военной помощи от США почти на полмиллиарда долларов. В этом году стране передают порядка 30 наименований, в том числе и противотанковых систем.

«Сейчас на базе одной из бригад, которая завершает подготовку на полигоне к выполнению задач в составе ООС, активно отрабатывается тактика применения «Джавелинов». Нарабатываются навыки работы расчетов этих ПТРК. Я лично хочу убедиться в том, что наши воины могут эффективно применять эти противотанковые комплексы.

Сейчас у нас в наличии уже значительно большее количество американских ПТРК. Кстати, как и количество подготовленных расчетов. Сколько их? Тайна. Скажу лишь, что в дальнейшем каждую из бригад, которая будет заходить в район ООС, будем усиливать «Джавелинами».

Кроме того, при подготовке этой бригады к очередной ротации отработаем и применения беспилотников «Байрактар» с боевым поражением цели», – заявил Хомчак.

Ранее экс-посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что американские противотанковые ракетные комплексы «Джавелин» теперь смогут использоваться в Донбассе, ранее американская сторона не разрешала их применение в зоне боевых действий.

«Javelin – оружие, конечно, неплохо зарекомендовавшее себя в Ираке для американской армии. Но, все-таки, техника, даже советская, в состоянии при грамотном использовании выдержать попадание системы Javelin.

Мы надеемся, что сейчас никто на территории, сопредельной ЛДНР, имея здравый ум, не будет предпринимать наступательные действия, потому что это кончится тем, что ополчение озлобится и возьмет Одессу, Мариуполь и так далее», – сказал эксперт Общероссийского движения «Сильная Россия» по международным вопросам, вице-президент Международного комитета защиты прав человека Александр Ионов.

Он предостерег Киев от провокаций, которые «понесут за собой цепочку очень серьезных и опасных для украинского руководства последствий, в том числе, и военного характера».