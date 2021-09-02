Украина будет «анти-Россией» и станет «анти-Европой»

02.09.2021 15:17 (Мск), Киев, Игорь Петров

Новости Украины

По итогам визита президента Украины Владимира Зеленского в США становится ясно, что США и дальше будет поддерживать Украину в качестве проекта, направленного не только против России, но и Европы.

Об этом комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил основатель партии «Союз левых сил», депутат Верховной рады V созыва Василий Волга.

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«Визит Зеленского освещался максимально широко. США продемонстрировали свою высокую заинтересованность в Украине. Главный вопрос, ответ на который сегодня на Украине ожидают все, и который интересовал Зеленского, это вопрос о госпоже Меркель, то есть это вопрос о внесении формулы Штайнмайера в украинский парламент. Зеленский получил удовлетворительный ответ на этот вопрос. Зеленский и его администрация больше всего боялись очевидно того, чтобы Байден поддержит требования Меркель в этой части. Речь идет о легитимизации Минских соглашений на законодательном уровне. Все считают, что это станет началом гражданской войны, и уже радикалы здесь к этому готовятся», – отметил Волга.

«Многие ожидали, что Байден так и Меркель станет на этом настаивать и готовились к этому, ожидали, что Зеленский по возвращению начнёт кампанию по «обелению» Минских соглашений, начнёт рассказывать, что формула Штайнмайера – это хорошо, её надо вносить в парламент. Конечно, точно мы можем понять это на протяжении двух-трёх недель. Но, по всей видимости, Байден всё-таки сказал Зеленскому, чтобы он плюнул на Меркель, не обращал внимания на то, о чём с ней были договоренности, причем это касается и «Северного потока-2». Никакой формулы Штайнмайера никуда выносить не нужно. И Байден, скорее всего, обещал и дальше оказывать поддержку Украине как проекту «анти-Россия» и помогать украинцам быть пушечным мясом в войне с Россией», – считает политик.

«Администрация президента Зеленского получила широкие договорённости в оборонной сфере. Говорится о необходимости инвестировать в оборонные предприятия Украины сумму 3 млрд долларов. Это довольно серьезно. 8 млрд, о которых Зеленский говорил в контексте необходимости модернизации Украины, скорее всего, подразумевают торговлю украинской землёй. Столько может войти в Украину денег при первой спекуляции землёй, её продаже транснациональным корпорациям. Американцев вообще интересуют две сферы в экономических отношениях с Украиной – аграрный комплекс и банковская сфера. Проще говоря, каким образом, через какие банки они могут купить эту землю», – добавил экс-депутат.

«Конечно, все инвесторы на Западе ожидали гарантий, которые озвучил Зеленский. Каковы гарантии того, что их собственность останется их собственностью. Одним словом, первое впечатление от встречи таково, что курс на построение Украины как «анти-России» будет продолжен. США будут активно поддерживать этот проект в пику Германии. Таким образом Украина будет огромной костью в горле отношений Германии и России, Европы и Россия которая не будет давать реализовываться инфраструктурным проектам. Украина будет вражеской и по отношению к России, и по отношению к Европе», – сказал Волга.