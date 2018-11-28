Украина будет без Азовского моря

28.11.2018, Киев, Владимир Гладков

Если глава МИД Украины Павел Климкин выполнит обещание по одностороннему выходу из договора 2003 года по совместному с Россией пользованию Азовским морем, Москва будет считать акваторию своими внутренними водами и не допустит захода кораблей НАТО для поддержки киевского режима.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил специалист по международному морскому праву Андрей Крайний, передает корреспондент «ПолитНавинатора».

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«По договору 2003 года проход военных кораблей третьих стран запрещен. И судоходство определяют две стороны. Если мы признаем Азовское море не внутренним морем России и Украины, то тогда эта конвенция ООН по морскому праву 1982 года – свободный заход эскадр 6-го флота США и так далее.

Но одну хочу сказать, что без Российской Федерации признать Азовское море международным морем невозможно никак, это внутреннее море таковым и останется.

Если они выходят из договора, то это их проблемы, тогда это внутреннее море Российской Федерации, вот и все», – пояснил эксперт.