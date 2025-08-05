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Послевоенная Украина будет представлять серьёзную угрозу для своих западных соседей, потому что в ЕС хлынут толпы неонацистов.

Об этом на канале «Fréquence Populaire Media» заявил отставной полковник армии Франции и кавалер ордена Почетного легиона Эрве Карресс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинское государство в некотором роде находится в такой же конфигурации, в которой находилось немецкое государство в 1918 году, в конце Первой мировой – с внутренней нестабильностью, политической напряжённостью, социальной напряжённостью, и усталостью населения. И в результате этого, происходит деморализация войск, находящихся на фронте. Одна из целей России – денацификация украинского государства. Мы хорошо понимаем, что за этим стоит для русских – все те военизированные группировки, которые в настоящее время существуют на Украине, должны быть распущены», – сказал Карресс.