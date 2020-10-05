Украина будет через Израиль закупать российскую вакцину от Covid-19 – экономист

05.10.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина в конечном итоге придет к тому, что будет закупать российскую вакцину от Covid-19, но не напрямую, а через «прокладки», как делает это с российским дизелем, газом и углем.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Суслова, при этом, украинским налогоплательщикам придется переплачивать за это дополнительные средства.

«Мы многое так покупаем – мы до 40% бензина и дизтоплива, в том числе для наших вооруженных сил на Донбассе, покупаем в России через Белоруссию, иначе бы вся наша военная техника давно уже стояла, если бы не было этих закупок. Поэтому, значит, будем покупать [вакцину] через Израиль. Уголь покупали тоже через другие страны, оформляли, «Роттердам плюс» система и тому подобное.

Но это нам обойдется дороже. Весь вопрос в том, какие будут прокладки. Этот европейский газ, который мы покупали пять лет подряд при Порошенко, это же был российский газ, который оформлялся просто через подставные фирмы в Евросоюзе. Мы, на самом деле, переплачивали огромные суммы, там было полтора миллиарда долларов переплачено, по сравнению с тем, если бы газ покупали в России. Поэтому что-то аналогичное, очевидно, будет и с вакциной», – заявил Суслов.