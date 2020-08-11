Украина будет деградировать и злобно выть, глядя на Крым – эксперты

11.08.2020, Москва, Владимир Гладков

Пока Россия будет реабилитировать Крым от последствий нахождения в составе Украины, Киев продолжит деградировать, лепить пропагандистские фейки, спекулировать на теме подачи воды и злобно завидовать расцветающему в составе РФ полуострову.

К такому мнению пришли эксперты в эфире телеканала «Россия 1», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Надо действительно признать, что действующая украинская власть –идиоты, которые отказываются от денег, с одной стороны», – отметил первый зампредседателя комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, политолог Александр Малькевич.

«С другой стороны, они создают русскоязычный канал для жителей Крыма и по этому каналу рассказывают, что вы должны сдохнуть, у вас будет гуманитарная катастрофа. Параллельно показывают начальника разведки, который говорит: мы тут будем дезинформацией заниматься, будем вас тут зомбировать, вбрасывать фейки. Это что, должно убедить людей вернуться в такую страну? В страну, где у власти идиоты, которые сами для себя ставят какие-то кинопостановки?

Где президент не в состоянии двух слов без бумажки прочитать про своего офицера, он читает: «Он большой профессионал» – это можно и так сказать, то есть, он вообще не понимает где он находится, что он говорит и под чью диктовку он читает эти тексты. Так же, как и этот Шмыгаль, который сидит шмыгает и рассказывает о том, что мы украинцам по паспорту в Крыму будем выдавать воду – с неба, с вертолетов сбрасывать в бидонах», – добавил политолог.

В свою очередь, главный редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко подчеркнул, что Крыму не по пути с впадающей в маразм Украиной.

«При Украине Крым деградировал, из него высасывали все соки, сегодня же Крым расцвел – это и житница, и здравница. И мы абсолютно уверены, что все проблемы Крыма, которые есть, они решались и будут успешно решаться.

Развитие Крыма – это важнейший экономический приоритет нашей страны, поэтому жизнь там будет улучшаться, а Украина будет деградировать и злобно завывать, глядя на процветание Крыма», – резюмировал Коротченко.