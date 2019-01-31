Украина будет драть с Мариуполя за тепло больше, чем с Киева

31.01.2019, Мариуполь, Владимир Гладков

Жителям Мариуполя – второго по величине города ДНР, захваченного украинской армией в 2014 году, придется платить за отопление больше, чем жителям Львова или Киева. Об этом сообщает местное издание «0629», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Теперь стоимость 1 гигакалории для абонентов жилых домов с домовыми и квартирными приборами учета тепловой энергии вырастет на 29,43 процента и будет составлять1683,25 гривен, а для жильцов, не имеющих домовых и квартирных приборов учета тепловой энергии – 40,68 гривен за 1 квадратный метр в месяц.

Исполкомом также было решено значительно повысить тарифы на горячую воду.

В ходе собрания директор департамента ЖКИ Игорь Бабек сравнил стоимость тарифов на центральное отопление для населения разных городов Украины.

«В сравнении с тарифами на тепло в других городах, Мариуполь находится посредине. В частности, ниже тарифы в Виннице (1375,27 гривен.), Львове (1468,11 гривен), Днепре (1579,51 гривна) и даже Киеве (1654,41 гривна). Больше платят за тепло в Кривом Роге, Чернигове и Луцке. Самый высокий тариф в Украине – в Кропивницком (1852,82 гривны)», – сообщил он.