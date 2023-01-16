«Украина будет гореть. Она долго выпрашивала себе такую судьбу» – Алкснис

Владимир Гладков.  
16.01.2023 16:46
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Россия не будет спешить с окончанием войны на Украине, потому что у Москвы хватает более насущных забот.

Об этом в эфире интернет-канала «Politwera» заявила российский политический обозреватель Ирина Алкснис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия не будет спешить с окончанием войны на Украине, потому что у Москвы хватает...

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«Россия не будет решать украинскую проблему радикально. Нас устраивает процесс, как он идёт сейчас. У нас слишком много направлений, куда мы должны затрачивать ресурсы, чтобы бросать их все на одну Украину», –  сказала эксперт.

Алкснис подчеркнула, что война на Украине продолжится до тех пор, пока Китай и Россия не разберутся с Западом, и не установится новый миропорядок.

«Украина будет гореть, пока Россия разбирается с Западом, пока Китай разбирается с Западом. Пока весь мир, пришедшие в движение тектонические плиты не остановятся, Украина будет гореть.

Для Украины самая большая проблема в том, что она будет гореть до тех пор, пока идёт весь этот процесс. Украина очень долго просила себе этой судьбы, и она дождалась», – резюмировала обозреватель.

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