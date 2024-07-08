Украина будет или нейтральной, или частью России – Арестович

Анатолий Лапин.  
08.07.2024 09:35
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, НАТО, Политика, Россия, Украина


Россия не допустит вступления Украины в НАТО. Об этом в эфире видеоблога украинского журналиста Василия Голованова заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия не допустит вступления Украины в НАТО. Об этом в эфире видеоблога украинского журналиста...

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«Россия рассматривает эту проблему совершенно иначе – она считает, что попытка вступить Украине в НАТО – это прямая угроза стратегической безопасности России, и не может допустить это ни при каких обстоятельствах. И не допускает ценой войны.

Смотрите, российская политика очень простая, принцип российской политики – государства вокруг России или будут дружественными, или дружественно-нейтральными, либо будут частью России. Они другие варианты не рассматривают, поэтому Россия будет постоянно представлять для нас угрозу, если мы не остановимся на нейтральном статусе и гарантии ненападения», – заявил Арестович.

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