«Украина будет неприступной» – демократы собираются вернуть всё, как было при Байдене

Елена Острякова.  
20.08.2025 17:18
  (Мск) , Москва
Просмотров: 667
 
Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Провокации, Пропаганда, Россия, Русофобия, США, Украина


НАТО не нужно принимать в свои члены Украину и вводить туда войска, однако важно ни на минуту не прекращать американскую военную и финансовую помощь Киеву.

Об этом конгрессмен-демократ Адам Смит заявил в интервью CNN, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

НАТО не нужно принимать в свои члены Украину и вводить туда войска, однако важно...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Что действительно помогло Украине, так это то, что мы собираемся вооружить, обучить и поддержать их. Я не думаю, что нужно вводить войска НАТО на территорию Украины. Я не думаю, что Украине нужно вступать в НАТО.

Я знаю, что это спорная позиция. Но если мы окажем им такую же поддержку, которую оказывали последние три с лишним года, и если наши европейские союзники и партнеры окажут им такую же поддержку экономическую и военную, если мы покажем им, что собираемся оказать им такую поддержку и не откажемся от этого, как угрожал Трамп в прошлом, вот что важно.

Детали я оставлю военным. Что бы это ни было, это должно сделать Украину достаточно неприступной, чтобы Путин понял, что он не сможет ее захватить», – рассуждал Смит.

При этом он признался, что лидеры из восточной Европы, с которыми он разговаривал, «хотят, чтобы мы вмешались и отвоевали всю территорию Украины».

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить