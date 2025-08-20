«Украина будет неприступной» – демократы собираются вернуть всё, как было при Байдене

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

НАТО не нужно принимать в свои члены Украину и вводить туда войска, однако важно ни на минуту не прекращать американскую военную и финансовую помощь Киеву.

Об этом конгрессмен-демократ Адам Смит заявил в интервью CNN, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Что действительно помогло Украине, так это то, что мы собираемся вооружить, обучить и поддержать их. Я не думаю, что нужно вводить войска НАТО на территорию Украины. Я не думаю, что Украине нужно вступать в НАТО. Я знаю, что это спорная позиция. Но если мы окажем им такую же поддержку, которую оказывали последние три с лишним года, и если наши европейские союзники и партнеры окажут им такую же поддержку экономическую и военную, если мы покажем им, что собираемся оказать им такую поддержку и не откажемся от этого, как угрожал Трамп в прошлом, вот что важно. Детали я оставлю военным. Что бы это ни было, это должно сделать Украину достаточно неприступной, чтобы Путин понял, что он не сможет ее захватить», – рассуждал Смит.

При этом он признался, что лидеры из восточной Европы, с которыми он разговаривал, «хотят, чтобы мы вмешались и отвоевали всю территорию Украины».