Украина будет поделена по принципу послевоенной Германии – иноагент Венедиктов

США и НАТО между собой договорились, что Украина будет разделена.

Об этом журналисту-иноагенту Алексею Пивоварову в видеблоге «Редакция» заявил такой же журналист-иноагент Алексей Венедиктов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Венедиктов обосновал свои доводы, обсуждая недавний визит генсека НАТО Марка Рютте в США и его встречу с президентом Дональдом Трампом.

«Рютте сказал, генсек НАТО, – ну, очень умный и хитрый, умнее и хитрее их всех. Я его просто знаю, человек, который собирал коалиции в Нидерландах, он был премьером, из прямо противоположных партий, он такой любитель лего, политического. И он сказал, а что такого, говорит, после Второй мировой войны была же часть Германии оккупирована Советским Союзом, и была часть Германии, которая была свободной и демократичной, потом они объединились. Ну вот, сказал он, все ошалели, и никто почти про это не написал. А это он сказал, внимание, выйдя от Трампа. Он совершенно случайно, – это вот как делается политика, – приехал на переговоры в Пентагон, генсек НАТО, и вдруг ему говорят: «У президента есть полчаса». Не было в плане. Он поехал, потом выходит туда, в садик розовый, и говорит вот эти слова.

Это же понятно, что они это обсуждали, что они понятно видят, что можно вот таким образом – часть оккупирована, а часть свободна, а потом они соединятся. Через сколько, через 40 лет? Ну хорошо, ну через 50, ну, пожалуйста. Это сказал Марк Рютте, это сказал не я, то есть они так это видят. Это одно из видений, и он 15 мая будет где? В Стамбуле», – заявил Венедиктов.