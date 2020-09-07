Украина будет превращена в пепел – экс-министр

07.09.2020, Киев, Игорь Петров

Украине не стоит радоваться, что США отрабатывают в ее воздушном пространстве нанесение ядерного удара по России, потому что это означает риск нанесения ядерного удара по ней самой.

Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявил Виктор Суслов, экс-министр экономики Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Напомним, 4 сентября в воздушном пространстве Украины в направлении к Крыму пролетели два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress (ВВС) США в сопровождении украинских истребителей.

«Утверждается, что отрабатывалось взаимодействие ядерных стратегических бомбардировщиков США и украинских ВВС и систем ПВО. Было сказано, что цель – сдерживание России. Радоваться этому, как очень многие в Украине обрадовались, не нужно.

Сам факт появления носителей ядерного оружия над Украиной (пусть даже они отрабатывали, прощупывали систему российского ПВО, где лучше заходить с ядерными ракетами в следующий раз) – Украине же ничего хорошего не несет. Россия неоднократно заявляла, что она сразу же тоже наводит ядерное оружие на страны, которые размещают его на своей территории. Мы можем сами попасть под ядерный удар.

Они (Россия) подняли 8 истребителей, отслеживали, привели в состояние готовности ПВО. Это уже такие предвоенные штуки. Это очень опасные игры. Меня, например, как гражданина Украины, волнует, прежде всего, то, что начиная участвовать в таких играх с носителями ядерного оружия Украина тоже может стать целью и объектом потенциального ядерного удара.

Поэтому радоваться, что когда-то эти бомбардировщики, возможно испепелят Крым или Москву или еще что-то и одновременно в пепел будет превращена Украина – я бы на стал. Факт подготовки подобных действий меня не радует», – подытожил Виктор Суслов.