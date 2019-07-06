06.07.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Демография, Украина
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Украина будет с Россией или безлюдной

Ежегодно на Украине вымирает целый райцентр, смертность в стране в два раза превышает рождаемость, а из-за бегства за границу молодого работоспособного населения бывшая советская республика превратилась в одну из самых старых наций Европы.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявила экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы за всю свою историю впервые, сейчас, имеем ситуацию, когда смертность в два раза превышает рождаемость. Мы каждый год теряем из численности населения 250 тысяч человек. Это два города среднего размера каждый год в Украине исчезает.

Это добивается медицинской реформой. У нас в последнее время не просто эпидемии – у нас пандемии. Все это ложится на сокращение населения Украины.

Плюс, каждый год, по оценкам Министерства иностранных дел, Украину покидают до миллиона человек, которые относятся к кредитивному классу. Это образованные, активные люди…

Мы сегодня – одна из самых старых по возрасту наций на территории европейского континента. Если немедленно не начать действовать, мы можем на сотни лет вперед не восстановить свою демографическую ситуацию и демографический баланс», – заявила Тимошенко.

Напомним, что в 2013 году Россия предлагала Украине присоединиться к Таможенному союзу, обещая льготные поставки газа и выделение кредитов. Однако режим Виктора Януковича неоднократно отвергал инициативу Москвы, собираясь подписать соглашение об ассоциации с ЕС на саммите в Вильнюсе. Отказ Януковича от договора с ЕС в последний момент стал поводом для начала Евромайдана в Киеве, который обернулся государственным переворотом, гражданской войной и нынешним экономическим кризисом.

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